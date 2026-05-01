Inundaciones, comunidades incomunicadas y familias desplazadas por lluvias en El Seibo

Familias desplazadas, viviendas y sectores inundados, en medio de las comunidades incomunicada por las intensas lluvias caídas en la tarde de este jueves en esta provincia y otras de la región Este.

Los aguaceros se prolongaron desde el mediodía hasta caída la tarde, provocaron el desplazamiento de varias familias en la calle Libertad casi al llegar a la 26 de febrero del barrio Los Cajuiles.

Carlos De La Rosa, presidente en funciones de la Defensa Civil dijo que se estaba atento a la situación, que se presentaron a varias familias por las lluvias.

La alerta amarilla declarada ha seguido a las inundaciones que han provocado las lluvias, afectando la circulación hacia Arroyo Grande, Las Cuchillas y zonas aledañas, debido a la crecida del Río Seibo.

También las lluvias afectaron Quisibani, hacia El Cuey, El Palmar, Rodeo y otras, donde badenes y puentes aumentaron su caudal, impidiendo el movimiento to de personas y la circulación de vehículos.

Las lluvias, se sintieron con fuerza, a pesar de que fueron disminuyendo entrada la noche. El bloque de vías y caminos, coincide con el inicio de las fiestas patronales fijadas desde el 1 al 10 de mayo en esta ciudad.