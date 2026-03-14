El argentino Marione Navone, es primer finalista del Cap Cana tras vencer a Blockx

El argentino Mariano Navone se convirtió en el primer jugador en avanzar a la final del challenger 175 Cap Cana Ciudad Destino tras vencer al belga Alexander Blockx en uno de los partidos más disputados que se tuvo que definir en tiebreak del tercer set (3-6, 6-3, 7-6).

Navone, sembrado número 6 del campeonato, un especialista de canchas lentas de polvo de ladrillo, ha encontrado en las canchas duras del complejo Racquet Village Cap Cana, un escenario idóneo para desarrollar su juego de interminables intercambios de pelota desde el fondo de la cancha.

Tanto Navone como Blockx encontraron en el juego de profundidad su punto de seguridad en un extenso partido que superó las dos horas y 45 minutos, el segundo partido más largo en lo que va de campeonato. Navone, 79 del ranking mundial, reconoció el buen comienzo de partido de su rival europeo:

Mariano Navone mientras ofrecía declaraciones a la prensa luego de su importante triunfo ante Alexander Blockx.

"Blockx inició muy fuerte, y joven y tiene muy buen juego", reconoció el ganador del partido que por segunda vez tuvo que recurrir a la remontada para sacar la victoria.

"Fue difícil pero pude mantener la concentración en el partido, sintiendo el apoyo del público dominicano," dijo el ahora finalista en entrevista en la cancha central en donde cientos de aficionados se dieron cita para seguir los partidos de las semifinales del campeonato.

La batalla de Navone y Blockx fue un choque de nervios, fatiga y pruebas de resistencia que llevó a los límites físicos a ambos jugadores,, siendo Blockx el más afectado de los dos.

Mañana se jugará la final en donde Navone espera el ganador del partido entre el italiano Mattia Bellucci y el australiano Adam Walton.