Drake apuesta 300.000 a que Jannik Sinner ganará el US Open

Drake está jugando en grande por Jannik Sinner, apostando 300,000 a que el tenista masculino mejor clasificado del mundo ganará el Abierto de Estados Unidos.

El rapero conocido por hacer grandes apuestas en eventos deportivos —y a menudo perderlas— publicó en las redes sociales la captura de pantalla de un boleto de apuesta el martes por la tarde. La apuesta de seis cifras paga 507,000 si Sinner gana su quinto campeonato importante y el segundo en el Abierto de Estados Unidos.

La llamada Maldición de Drake ha sido culpada de varias pérdidas en los últimos años, incluyendo 210,000 apostados a que el estadounidense Taylor Fritz vencería a Sinner en la final del Abierto de Estados Unidos de 2024. Según un sitio web que rastrea las apuestas anunciadas de Drake y la maldición, ha perdido 115,000 en tenis después de reducir sus pérdidas al elegir con éxito a Sinner para ganar la final del Abierto de Australia en enero.

Sinner está en los cuartos de final después de vencer a Alexander Bublik en su partido de cuarta ronda. El joven de 24 años se enfrentará a continuación a su compatriota italiano Lorenzo Musetti y es el favorito en las apuestas en BetMGM Sportsbook.