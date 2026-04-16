¡100 mil dólares!

El camino al podio en el tenis de mesa dominicano se construye con esfuerzo, entrega… y mucho dinero.

En los últimos años, esta disciplina ha experimentado un crecimiento sostenido. Atletas como Eva Brito, Esmerlin Castro e Isaac Vila han mantenido en alto la bandera nacional en competencias internacionales, consolidando una base competitiva que hoy empieza a dar frutos más amplios.

Detrás de ellos, emerge una nueva generación que sigue sus pasos. Se trata de jóvenes talentos que forman parte de la Federación Dominicana de Tenis de Mesa (Fedoteme) desde edades tempranas y que han sido desarrollados bajo un esquema de formación a largo plazo.

La mayoría de estos jugadores reside en Europa, desde donde combinan su desarrollo académico y deportivo. Como parte del plan de preparación, viajan con frecuencia a la República Dominicana y participan en bases de entrenamientos en Centroamérica y otros destinos del continente.

Entre esos nombres destacan Rafael Leonardo y Ramón Vila, ambos de 19 años, señalados como el relevo inmediato del tenis de mesa dominicano.

Historia

Hace apenas unos días, lograron una hazaña significativa: rompieron una racha de diez años sin que la República Dominicana pudiera vencer a Cuba en un campeonato internacional.

“El nivel que ha presentado la selección masculina, en especial Rafael y Ramón, es fruto de todo el trabajo realizado durante estos años. Cuba siempre nos superaba y esta es la primera vez en una década que logramos vencerlos. La inversión es alta, pero los resultados están ahí”, declaró Gary Hernández, presidente de Fedoteme, en entrevista exclusiva para el Listín Diario.

Hernández explicó que ambos atletas forman parte del programa federativo desde los 12 años, etapa en la que comenzaron a viajar al país con autorización de sus padres.

“Esa confianza de sus familias ha sido clave, pero también se ha construido sobre la base de responsabilidad y seguimiento constante”, sostuvo el dirigente, quien además integra el comité ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano como tercer vocal.

La inversión

El dato más revelador es el costo: cada atleta dominicano que reside en el extranjero representa una inversión aproximada de 100 mil dólares para la federación.

Ese monto cubre alimentación, viajes, entrenamientos y el acompañamiento técnico en sus respectivos países de residencia. No incluye los gastos derivados de competencias oficiales.

“No todos los casos son iguales, porque cada atleta tiene necesidades distintas, pero hablamos de una inversión significativa. Es un esfuerzo grande de la federación para que el país pueda competir con dignidad en escenarios internacionales”, explicó Hernández.

El respaldo institucional, proveniente del Ministerio de Deportes, el Comité Olímpico Dominicano y otras entidades, ha sido fundamental, aunque insuficiente frente a las exigencias del alto rendimiento.

La estrategia de Fedoteme está clara: mantener una edad promedio baja en sus selecciones para garantizar la continuidad del ciclo competitivo. Actualmente, la media ronda los 23 años.

Santo Domingo 2026

La mirada está puesta en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde la federación proyecta la conquista de al menos tres medallas.

Como parte de ese proceso, los atletas participan en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Mayores, que se celebra del 17 al 23 de este mes en el remodelado pabellón de tenis de mesa del Parque del Este. En paralelo, la selección femenina viajará a Londres para competir en el Campeonato Mundial de Mayores, programado del 28 de abril al 10 de mayo.

Gran representación

Hernández aprovechó la ocasión para destacar el gran esfuerzo que hace todo el seleccionado de tenis de mesa, en especial el grupo femenil, que es liderado por Eva Brito.

Elogió el compromiso que tiene Brito con el deporte, además de los aportes que hace con las futuras generaciones.

“Eva es una luchadora que no se da por vencida. No importa el rival ni la situación en la que se encuentre, siempre tratará de ganar. Es un ejemplo para todos, incluso yo que soy el presidente de la federación”, manifestó el ejecutivo.

La dominicana se quedó con la medalla de bronce al perder en siete sets ante la mexicana Clio Barcenas en sencillos durante el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Mayores de Tenis de Mesa que se celebra en el Parque del Este.