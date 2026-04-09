México reafirma su jerarquía en la región en inicio del clasificatorio de taekwondo

En una intensa jornada celebrada este jueves, quedaron definidos los atletas que obtuvieron su boleto para el torneo de Taekwondo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, tras alcanzar las instancias semifinales en sus respectivas categorías en el marco del clasificatorio que se celebra en el Pabellón de Esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El certamen destacó por la sólida actuación de figuras con amplio recorrido y medallas en el ciclo olímpico.

Los competidores dominicanos tienen asegurada sus plazas para la cita regional debido a su condición de sede del evento multideportivo, pero desde este viernes iniciarán su participación en el Dominican Open, un torneo que otorga puntos para el ranking mundial.

Figuras Internacionales Imparables

La delegación de México reafirmó su jerarquía en la región. El triple medallista mundial y actual referente del peso pesado, Carlos Sansores (+87kg), avanzó con autoridad tras vencer por RSC (referí suspende combate) en el primer round.

Asimismo, la campeona mundial de Guadalajara 2022, Leslie Soltero (-67kg), y la medallista mundial Daniela Souza (-49kg), aseguraron su clasificación demostrando por qué son las favoritas al podio centroamericano.

Colombia y Puerto Rico también hicieron valer su experiencia internacional.

Miguel Trejos (COL), el medallista de oro en Juegos Panamericanos, avanzó con solvencia en la categoría de -80kg, mientras que Andrea Ramírez (COL), la experimentada atleta olímpica y medallista mundial, aseguró su cupo en los -49kg.

De su lado, Brandon Ramos, de Puerto Rico, lidera su llave en los -54kg para sellar su clasificación.

Resultados por Categoría

En masculino se destacan los avances de Yohandri Granado (VEN) en -63kg; Jhon Deivi Garrido (COL), en -68kg y Gabriel González (WT) en -87kg.

En femenino, además de las figuras mexicanas, lograron su pase Isuangelis Soto (PUR) en -62kg, Fabiola Villegas (MEX) en -57kg y Nadia Ferreira (MEX) en -53kg.

Kelvin Cruz, ministro de Deportes y Recreación, encabezó la ceremonia inaugural junto a Miguel Camacho, José P. Monegro, Luis Chanlatte, Oscar Maldonado y otros dirigentes deportivos.

La ceremonia de apertura

Previo al inicio de los combates de la primera jornada y con la participación de más de 850 atletas de diversas naciones, quedó oficialmente inaugurado este jueves el Clasificatorio de Taekwondo para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La ceremonia, celebrada en el Pabellón de Esgrima, marcó el inicio de una jornada histórica que definirá 164 boletos para la cita regional de 2026.

La ceremonia de apertura fue presidida por las máximas autoridades deportivas del país y los dirigentes de la Unión Panamericana de Taekwondo, quienes destacaron la trascendencia de este certamen para el posicionamiento estratégico de la República Dominicana en el escenario internacional.

Durante su intervención, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, enfatizó que la organización de este evento es una muestra de la planificación anticipada que caracteriza a la gestión deportiva actual, destacando su importancia para el ranking hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Por su parte, Miguel Camacho, presidente de la Federación Dominicana de Taekwondo (Fedotae), destacó la calidad competitiva del torneo, que reúne a campeones olímpicos y medallistas mundiales.

Camacho enfatizó que la delegación dominicana se encuentra en un proceso de preparación sólida no solo para este clasificatorio, sino con la mirada puesta en el éxito de los próximos juegos multidisciplinarios.

El secretario general de la Unión Panamericana de Taekwondo (PATU), el chileno Mario Mandel Vaisman, resaltó la excelencia organizativa del país, afirmando que este evento es un pilar para el desarrollo regional.

"Santo Domingo reafirma su posición como sede de primer nivel; la masiva participación de más de 30 naciones refleja la confianza y el crecimiento técnico que estamos impulsando en todo el continente", señaló el dirigente internacional.

Por su parte, el presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, José P. Monegro, enfatizó que eventos de esta magnitud son el preámbulo del gran legado que quedará para la República Dominicana.

En el acto también habló Luisín Mejía, presidente de Centro Caribe Sports.

Asistieron a la ceremonia de apertura, además, el presidente de Creso (Creando Sueños Olímpicos), Felipe Vicini; Luis Chanlate, secretario general del Comité Olímpico Dominicano; presidentes de federaciones deportivas nacionales, dirigentes internacionales de taekwondo, entre otros.