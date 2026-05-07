Desconocido encapuchado prende fuego a vivienda con familia dentro, en La Vega

Eran alrededor de las 3:00 de la mañana del martes cuando un individuo desconocido y encapuchado prendió fuego a una vivienda en la comunidad de Caimito Afuera, en La Vega, mientras la familia aún permanecía dentro.

El individuo lanzó una botella con gasolina prendida al vehículo que se encontraba parqueado en un techado de la vivienda de la víctima, Yahaira Fernández, el cual era de gas, lo que provocó el incendio y que se propagara por toda la vivienda, ocasionando la pérdida de todos sus bienes.

El hombre lanzó una botella con gasolina prendida al vehículo que se encontraba parqueado en la casa, provocando así el incendio.LD.

“La reacción mía fue coger a mi hijo y llamar a mi padre que se asustó porque es un señor mayor de 80 años, y salir corriendo, tratando de salvarnos la vida”, expresó Yahaira afectada por la situación.

Todo comenzó la madrugada correspondiente al martes, cuando Yahaira se encontraba en su hogar con su padre y su hijo y escucho los pasos de una persona que se había lanzado del lado de su casa, en el momento pensó que quizás alguien intentaba robarle el carro, sin embargo, nunca se imaginó que alguien sería capaz de hacer algo tan atroz.

Según cuenta Yahaira, quien tiene toda su vida viviendo en los Caimito afuera y que es secretaria en una “Rent Car”, los bomberos fueron solicitados a través del número de emergencia 911, pero estos no llegaron hasta aproximadamente las 4 de la mañana; afortunadamente, los vecinos salieron en apoyo y entre todos lograron cesar el fuego. Debido al incendio, la familia perdió, además del carro, todas sus pertenencias, así como los daños ocasionados por el fuego a la vivienda.

Hasta el momento los afectados han estado viviendo en casa de los vecinos, quienes han estado aportando para ponerle el “zinc” a la casa.

“Los vecinos han estado recolectando para ver si al menos uno puede meter un colchoncito ahí”, expreso Fernández.

De igual modo, Yahaira asegura que nunca ha tenido conflicto con nadie, y que no sospecha de nadie ya que no tiene ni una expareja a quien pueda denominar como “toxica” y tener el miedo que le haga algo.

Hasta el momento no hay pistas de quien haya podido ser el encapuchado que cometió el hecho. Sin embargo, la policía ya posee videos de las cámaras de vigilancia y se mantiene la investigación.