¿Se despide Houston?

Esta campaña de MLB luce fea para los Astros de Houston. Hace solo 4 años, 2022, que este club fue campeón de serie mundial dirigido por Dusty Baker. Y un poco antes de eso, en 2017, también ganaron el clásico de octubre en un duro enfrentamiento ante los Dodgers.

Luego, estuvieron en playoffs los dos años siguientes, 2023-24, pero fallaron en el 2025 al perder parte de su plantel. Se fueron sus bateadores Alex Bregman y Kyle Tucker (este último en la pasada agencia libre), y también parte de su pitcheo. Ahora enfrentan la partida del boricua Carlos Correa, quien se fracturó el tobillo izquierdo hace par de días, va a operación y se perderá el resto del año. Otros lesionados relevantes son el short dominicano Jeremy Peña, con solo 10 partidos jugados este año; el mexicano Isaac Paredes, que juega la tercera; el receptor Yainer Díaz, también quisqueyano, y el jardinero central Jake Meyrs.. Tan solo permanencen sanos, al menos esta campaña, el cubano Yordan Alvarez y el venezolano José Altuve, pero este último tiene una baja notable en su rendimiento.

Otros lesionados de importancia son los lanzadores Hunter Brown, supuesto a ser su principal, el dominicano Cristian Javier y el cerrador Josh Hader.

El manager Joe Espada lucha contra eso, pero el record del equipo es 15-23, para el 5to. y último puesto de la División Oeste de la Liga Americana.

Parece que esto no proyecta bien para el equipo, y podrían estar camino de otra temporada sin playoffs.

LOS PODEROSOS

Los Yanquis de Nueva York le ganaron la serie de 3-2 a Texas Rangers, y mantienen su asombro ritmo de estos dos meses. Han ganado 6 de los últimos 7, pero más impresionante es que han triunfado en 16 de sus últimos 19 juegos. Por eso su bonita marca de 26-12,el mejor record de la Americana.

Este jueves vencieron 9 por 2 con un doblete de 3 carreras por Trent Grisham , y sencillos impulsadores por Cody Bellinger y Aaron Judge. Tuvieron la mala noticia de que se lesionó el dominicano Jasson Domínguez en una jugada de fildeo en el primer inning. Chocó contra la pared del jardín izquierdo, capturó a pelota, pero se dio muy duro en el hombro izquierdo.

Hubo que sacarlo en camillas, y dicen que le harán resonancia. Podría estar en lista de lesionados un par de semanas . Domínguez tenía proemdio de .200 con 1 hr, 4 empujadas con 6 hits en 30 turnos.

Para ocupar su puesto, el equipo llamó a Spencer Jones, un jardinero bateador zurdo que mide 6 pies 7 pulgadas, igual que Aaron Judge, y quien es el prospecto número 6 de la organización actualmente. Jones es proyectado con potencial de estrella, pero eso ha sucedido con muchos otros. En triple A este año tenía 11 jonrones.

Judge suma 15 jonrones, y pocos tienen dudas de que volverá a pasar de los 50 pues el hombre “no relaja”.

En el partido del jueves, el dominicano Ezequiel Durán pegó jonrón jugando el left y la segunda base, batea para .304 con par de cuadrangulares y 13 empujadas.

Cody Belllinger, que empezó lento, ya arregló su negocio y batea .299-5-13. Este fin de semana, los Yanquis estarán de visita en Milwaukee.

¿Y LOS METS?

El otro club de Nueva York, los Mets, perdieron ante Colorado y también la serie de 3 juegos. El resultado fue de 6 por 2, y la decisión llegó en el 8vo. cuando Jake McCharty pegó grand slam con la pizarra igualada a 2. La víctima fue el derecho Craig Kimbrell, quien hace tiempo está por debajo, pero sigue en MLB.

Juan Soto pegó un triple con un batazo que dio en la pared del bosque derecho, su pomedio está en .296 con 4 jonrones y 10 remolcadas. Su cuarto jonrón llegó en su primer turno del partido del miércoles.

Los Mets ahora tienen marca de 14-23, por debajo de Colorado con 15-23. Estamos hablando del equipo más caro de las Grandes Ligas este año.

Su bateo sigue siendo pobre, como lo dicen los siguientes promedios: Bo Bichette en .237, Mark Vientos .229, Brett Baty .212, Marcus Semien 227, Carlson Berge .208,Tyrone Taylor .20º… y todavía tiene su empleo el coach de bateo del equipo, llamado Troy Snitker y su jefe Jeff Albert.

Los Mets tienen promedio colectivo de .229 para el puesto 25 de MLB, en jonrones suman 30 (lugar 25), y la efectividad de 4.01 en el puesto 14.

MISA: Esta tarde, 6 PM, será misa de novenario en memoria de la niña de 12 años de Rafael Uribe (Dana), fallecida recientemente. Será en la iglesia Jesús Maestro, sector Mirador Sur de esta capital.