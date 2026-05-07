"No es posible confirmar el origen del contagio" de hantavirus, dice autoridad sanitaria argentina

Las autoridades sanitarias argentinas dijeron este jueves que de momento "no es posible confirmar el origen del contagio" de hantavirus en una pareja de neerlandeses que viajaban en el crucero MV Hondius, y que provocó un brote en el barco que zarpó el 1 de abril desde Ushuaia, en Tierra del Fuego.

El MV Hondius ha generado una alerta sanitaria por el brote de hantavirus, que se transmite a través de las heces, la orina o la saliva de roedores infectados y para el que no existe tratamiento ni vacuna.

"Con la información brindada hasta el momento por los países involucrados y los organismos nacionales intervinientes, no es posible confirmar el origen del contagio", señaló el ministerio de Salud argentino en un comunicado tras una reunión con funcionarios de las 24 provincias.