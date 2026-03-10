Juan Cáceres es primer dominicano en Taekwondo reconocido 8vo Dan por el KUKKIWON

Transcurría el año 1990 cuando Juan José Cáceres funda a TONI (Taekwondo Organization National International).

TONI se convirtió en el bastión más grande del Taekwondo en la ciudad de New York haciendo historia en la comunidad dominicana de la ciudad, organizó once torneos internacionales (la famosa Batalla de New York).

Por once años consecutivos fue el evento más importante del taekwondo en el Alto Manhattan. Año tras año los alumnos de TONI obtenían los primeros lugares en todos los torneos que participaban y hasta hoy TONI sigue con la tradición formando incontables campeones y cientos de cinturones negros, teniendo actualmente su sede central en el estado de Maryland, USA.

El Gran Maestro Juan José Cáceres no solo trabaja para su organización, fue vicepresidente de la Unión Deportiva Dominicana USA y primer presidente de la Asociación Dominicana de Taekwondo USA, y logró que por primera vez un equipo de Taekwondo Dominicano de USA participara oficialmente en los Juegos Nacionales Romana 2000, teniendo la mejor participación de todas las delegaciones que representaron a la Sexta Zona (Comunidad Dominicana en el exterior).

En lo personal, el Grand Maestro Juan José Cáceres aparte de haber sido campeón Nacional e Internacional en más de una ocasión, en el 1992 comenzó a viajar a Corea sistemáticamente año tras año hasta el día de hoy; tomando seminarios y entrenamientos en busca de mejorar su calidad como maestro.

En el año 1995 se convirtió en el primer dominicano en tomar examen para 6to Dan en el KUKKIWON.

En el año 2002 tomó examen para 7mo Dan también en el KUKKIWON, siendo nueva vez el primer dominicano en obtenerlo, en el mismo año Referí Internacional de la Federación Mundial de Taekwondo, todo esto mientras seguía entrenando Taekwondo Tradicional con otras federaciones.

En el año 2017 promovido a 9no Dan por la AITF (All International Taekwondo Federation).

En el año 2024 promovido a 9no Dan por la GTTF (Global Traditional Taekwondo Federation).

En el año 2022 y junto al Gran Maestro Norberto Puello fue exaltado al Salón de Fama del Taekwondo Mundial (siendo la primera vez que un alumno es exaltado junto con su maestro) los dos con el más alto honor de exaltación “Life Time Achievement” (Logros de toda una vida).

El pasado año nuevamente tomó examen en el KUKKIWON, esta vez para 8vo Dan y es el único dominicano con el honor de ser 8vo Dan reconocido por el KUKKIWON y la Federación Mundial de Taekwondo (WT).

Separadamente el Gran Maestro Juan José Cáceres es también, el único dominicano 9no Dan en dos federaciones mundiales AITF (All International Taekwondo Federación) y GTTF (Global Tradicional Taekwondo Federación).

En la actualidad el Gran Maestro Juan José Cáceres es un reconocido líder y ciudadano modelo de la comunidad dominicana e hispana en los Estados Unidos, arquitecto graduado en la UASD (Universidad Autónoma de santo Domingo), tiene un Asociado en Justicia Criminal MPA (Metropolitan Police Academy) y es un oficial retirado de la Policía Metropolitana de Washington, DC.