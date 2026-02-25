República Dominicana derrota al campeón Argentina en el panamericano de softbol

Jonni Suriel ejerció dominio sobre Argentina y condujo a la República Dominicana a un triunfo 7-0 en el XIII Campeonato Panamericano de Softbol Masculino de Mayores, certamen que otorga plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

El encuentro, celebrado en el estadio Luis Escobar Pocaterra, de Montería, Colombia, concluyó por nocaut y blanqueada a favor de los quisqueyanos. El torneo es organizado por la WBSC-Américas y clasifica tanto a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 como a los Panamericanos de Lima 2027.

Suriel (1-0), lanzador ganador, trabajó 4.1 entradas en las que permitió tres imparables, otorgó tres bases por bolas y ponchó a cinco bateadores. Luiyi Rosario lanzó 0.2 tercios efectivos para sellar la victoria dominicana ante los actuales campeones panamericanos y terceros en el ranking mundial de la WBSC.

“Suriel ha encontrado la zona para controlar a los bateadores argentinos, quienes en los últimos dos enfrentamientos apenas le han conectado cuatro hits y le anotaron una carrera inmerecida”, apuntó el dirigente Francis Germán Taveras. En esta ocasión, el derecho volvió a imponer su dominio.

El joven lanzador destacó la importancia del encuentro. “Sabía lo que representaba este juego para nosotros. Me preparé bien, supe combinar mis lanzamientos y gracias a Dios y al respaldo ofensivo de mis compañeros logramos la victoria”.

Todas las carreras dominicanas fueron fabricadas en el tercer episodio. La ofensiva atacó al abridor argentino Franco Sáenz, quien no pudo retirar a ningún bateador y permitió dos anotaciones antes de abandonar el montículo.

Las otras cinco vueltas fueron ante el relevista Pablo Migliavacca, quien toleró siete imparables, concedió tres boletos y ponchó a uno.

A la ofensiva, los más destacados por República Dominicana fueron Luis Hiciano, de 3-2, con doble, una anotada y tres remolcadas; Fernando Gómez, de 3-2, con una impulsada; Elías Valerio, de 1-1, con una anotada y una producida; Jendry Torres, de 2-1, con una anotada; Yoel de Mota de la Cruz, de 3-1, con doble, una anotada y una impulsada; y Edison Ortega, de 3-1, con una anotada.

Los tres imparables de Argentina, todos sencillos, fueron conectados por Alan Peker, Juan Zara y Khlil.