Entregan dos polideportivos al deporte en Puerto Plata

El presidente de la República, Luis Abinader, acompañado del ministro de Deportes, Kelvin Cruz, entregaron este domingo dos polideportivos techados construidos por el Ministerio de Deportes, con una inversión global superior a los RD$76 millones de pesos, para albergar a emblemáticos clubes de esta ciudad atlántica.

Se trata de las nuevas casas multiusos de los clubes Gustavo Behall y Gregorio Luperón, entregadas en ceremonias encabezadas por el primer mandatario, acompañado por el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza.

Estas corresponden a las obras número 37 y 38 entregadas durante la gestión de Kelvin Cruz al frente del Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec), concretando viejos anhelos de sendas entidades del baloncesto superior y de otras disciplinas deportivas de la Novia del Atlántico.

El bajo techo del club Gustavo Behall fue construido con una inversión de RD$38,618,916.75; mientras que el multiusos del club Gregorio Luperón fue levantado a un costo de RD$37,417,934.96,

explicó el incumbente de Deportes.

"Para el Ministerio de Deportes es motivo de alegría y de mucho orgullo estar hoy aquí en Puerto Plata observando como se construyen los sueños y como los sueños se hacen realidad. Hace un tiempo cuando llegó el presidente Luis Abinader yo escuchaba mucha dejadez, mucha frustración, y mucha amargura en la juventud puertoplateña, pues siendo una ciudad donde el baloncesto, el voleibol, el fútbol sala, entre otras actividades son muy frecuentes aquí, no tenían instalaciones deportivas adecuadas con dignidad para que el deporte se praticara de manera justa y es cuando Ilega el presidente Luis Abinader, de la mano de José Ignacio Paliza que se decide construir lo que es una revolución deportiva en esta provincia".

Ambas obras constan de techado en estructura metálica, gradas con asientos, oficinas con baños, vestidores con baños para los atletas, colocación de tabloncillo de madera de maple con certificación FIBA en el área de juego, dos tableros FIBA, pizarra digital, reloj e instalación eléctrica general.

El presidente Abinader y los ministros Cruz y Paliza estuvieron acompañados en ambos actos por el ministro de Turismo David Collado y autoridades de la provincia y del municipio de Puerto Plata, como la senadora Ginette Bournigal; la gobernadora civil Claritza Rochtte; los alcaldes de Puerto Plata, Diógenes Roque García; y de Luperón, Román Israel Brito, entre otras personalidades.

También se remozaron con pinturas y tableros la cancha del club Batey 3, la cancha Los Halcones playa oeste, el club deportivo recreativo cultural Puerto Rico y el polideportivo Club Fantástico.