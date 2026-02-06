Fedoteme abre el Centro de Alto Rendimiento en Salcedo

Con el objetivo de ofrecer mejores condiciones de entrenamiento a los seleccionados superiores, la Federación Dominicana de Tenis de Mesa (Fedoteme) dio apertura al Centro de Alto Rendimiento en Salcedo.

Tras ejecutar el plan de remodelación y adecuación, la Fedoteme ha puesto al servicio de toda la comunidad del tenis de mesa del país un lugar con las condiciones necesarias para continuar fortaleciendo el desarrollo de esa disciplina.

La iniciativa del comité ejecutivo de la Fedoteme, que preside el ingeniero Gary Hernández, acondicionó el lugar con el objetivo de que los equipos superiores sigan el programa de preparación de cara a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Hernández manifestó que el centro está abierto al servicio del tenis de mesa nacional, al tiempo que agradeció el respaldo del INEFI y La Fundación Vive por un Sueño, “cuyo apoyo ha sido clave para hacer realidad esta instalación”.

Mientras, el alcalde de Salcedo, Juan Ramón, al visitar la remodelada instalación, valoró positivamente que el municipio haya sido tomado en cuenta para este proyecto deportivo, destacando el impacto que tiene para la comunidad.

El presidente de la Fedoteme indicó que la edificación, que actualmente alberga la preparación de la selección nacional, ha sido acondicionado para ofrecer mejores condiciones de entrenamiento, no solo a los atletas de alto nivel, sino también a entrenadores, clubes y asociaciones que forman parte del crecimiento del tenis de mesa dominicano.

Destacó que la federación sigue apostando al desarrollo, la inclusión y el fortalecimiento del tenis de mesa en todo el país.