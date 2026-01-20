El Comité Organizador lleva los Juegos a la FITUR

El Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 participa en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se celebra en Madrid, España, como parte de su estrategia de promoción internacional del evento y del país.

La comisión estuvo encabezada por el presidente de los Juegos, José P. Monegro, y contó con el respaldo del titular de Centro Caribe Sports, Luis Mejía Oviedo.

Durante su presencia en la feria, los ejecutivos desarrollan una agenda orientada a presentar a Santo Domingo 2026 como una plataforma para impulsar el turismo deportivo.

“El objetivo es la promoción del país como destino, no solo para quienes disfrutan de nuestra naturaleza, sino también vinculado al deporte. La idea es que los extranjeros incluyan a Santo Domingo en sus planes por sus playas y por el deporte”, expresó Monegro durante una entrevista realizada por Zaga Deportes.

Mejía aprovechó la ocasión para destacar la receptividad mostrada por los ejecutivos de Centro Caribe Sports durante la reciente visita de supervisión realizada a la sede de los Juegos a inicios del presente año.

“La comisión pasó balance y quedó muy satisfecha. Les aconsejo que nos preparemos para unos grandes Juegos”, manifestó Mejía.

La FITUR se desarrolla en el Instituto Ferial de Madrid (IFEMA) del 21 al 25 de enero.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 iniciarán el 24 de julio y se extenderán hasta el 8 de agosto, con la participación estimada de unos seis mil atletas en 40 deportes.