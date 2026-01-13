Presidente Abinader afirma que Santo Domingo 2026 avanza conforme a lo planificado

El presidente de la República, Luis Abinader, aseguró este martes que los preparativos de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 avanzan de acuerdo con lo planificado y con resultados satisfactorios, tras encabezar una reunión con los miembros del Comité Organizador.

El mandatario habló luego de recibir un informe detallado sobre el estado de la organización de los Juegos, resaltando el nivel de planificación, el cumplimiento del cronograma y el impacto positivo que tendrá el evento para el país.

“Estamos muy contentos con nuestro trabajo de planificación. Todo va en el ritmo que nosotros esperamos, incluso con una holgura importante”, expresó el presidente Abinader quien estuvo acompañado del Ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y varios de sus funcionarios cuyas entidades están relacionadas con el montaje del certamen.

El jefe de Estado destacó que el objetivo principal es que los Juegos se desarrollen con transparencia, eficiencia y sentido de nación, y llamó a toda la población a sentirse parte de esta histórica cita deportiva.

“Ahora lo que le queda a todos los dominicanos y dominicanas es participar, empezar a sentir, a planificar y a disfrutar de estos Juegos”, manifestó.

Abinader reiteró que la meta del Gobierno es que Santo Domingo 2026 marque un precedente en la región.

“Esperamos que estos Juegos sean los mejores que se hayan realizado y que sean un orgullo para toda nuestra nación”, afirmó.

Al término de ese encuentro, el ministro Cruz ratificó la línea de pensamiento del mandatario y agregó que se siente orgulloso de estar trabajando en equipo a los fines de hacer un evento trascendental para el país.

“Llevamos un tiempo prudente de adelanto en todo el sentido de la palabra en muchas áreas organizativas”, dijo Cruz. “Todos estamos comprometidos y no hay espiado para ruidos innecesarios y estoy seguro que serán los mejores juegos que habremos de montar”.

Antes de las declaraciones del presidente, José Monegro, presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, ofreció detalles técnicos y logísticos sobre el avance del montaje del evento.

Monegro explicó que todas las áreas trabajan conforme al calendario previamente establecido y que, en algunos casos, los trabajos marchan por encima de lo programado.

“En cada una de las áreas vamos conforme al calendario previamente establecido. Incluso, en algunas áreas estamos por encima del calendario”, indicó.

El presidente del Comité Organizador informó que los Juegos marcarán récords históricos de participación.

“Estamos hablando de récords de participación completos: 6,220 atletas estarán participando, ya hay más de mil atletas clasificados y 27 países con atletas clasificados para los Juegos Centroamericanos y del Caribe”, señaló.

Asimismo, subrayó que la organización se rige por tres pilares fundamentales: austeridad, modernidad e integración.

“Estos Juegos tienen tres características fundamentales: austeros, modernos e integradores. Austeridad es invertir lo que hay que invertir, cuando hay que invertir y en lo que hay que invertir”, puntualizó Monegro.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto, con competencias en Santo Domingo y varias provincias del país, como parte de un evento que busca unir a toda la nación a través del deporte.