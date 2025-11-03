Atletismo celebra parada “Más Mujeres en Atletismo”

La Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo, contando con el respaldo de la World Atletics celebró este domingo el evento “Más Mujeres en el Atletismo” donde accionaron más de 150 atletas de diferentes provincias del país, en la Pista de Atletismo de la Fuerza Aérea de la República Dominicana en este municipio.

El presidente de la Federación Dominicana de Atletismo, ingeniero Alexis Peguero, proclamó que: “Deseo agradecer, nueva vez, a todo el Ejecutivo de la World Atletic” por este respaldo que viene dando en los últimos años para seguir fomentando el atletismo en las mujeres a nivel mundial.

Recordó que ya se hizo una primera parada en Barahona, la segunda fue este domingo en el Santo Domingo Este, luego continuarán las versiones de los eventos regionales en Santiago y La Romana.

Dijo que participaron atletas del sexo femenino de las provincias San Cristóbal, Distrito Nacional, Peravia y la Provincia Santo Domingo, quienes mostraron grandes credenciales y un potencial increíble.

Manifestó el dirigente federado que esa jornada especial, que se celebró con rotundo éxito, busca resaltar cada año para esta fecha el talento, la determinación y el liderazgo de las mujeres en el atletismo, promoviendo la igualdad y la inclusión en cada disciplina.

“La mujer dominicana, otra vez, se dio cita y se vivieron momentos de mucha emoción, ya que estuvo compitiendo en las categorías U-16 y U-18”, dijo Peguero.

Dijo que en las últimas décadas la República Dominicana ha contado con grandes mujeres como iconos del atletismo como han sido Divina Estrella, Marisela Peralta, Juan Arrendel, Juana Castillo, Mariela Sánchez, entre otras.

También hoy la Federación de Atletismo tiene a la campeona olímpica en los 400 metros, Marileidy Paulino, quien también ha ganado en varias ocasiones la Liga Diamante, al igual que las medallistas olímpicas y mundialistas, Fiordaliza Cofil y Anabel Medina. Asi como un grupo de buenas atletas en las categorías menores, encabezadas por Liranyi Alonzo, que viene con un gran ascenso.