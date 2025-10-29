El Pabellón de la Fama apuesta por un ceremonial más corto y ágil

Acortar a dos horas, o menos, la duración del próximo ceremonial del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, prevista para realizarse el 16 de noviembre próximo, es una meta que se han propuesto los organizadores del solemne acto en procura de hacerlo más ágil.

La edición del pasado año se logró reducir a 2 horas y 12 minutos una gala que en el pasado reciente superaba hasta las tres horas, tiempo que se expresaba en algunos bostezos de la concurrencia.

El doctor Dionisio Guzmán, presidente de la prestigiosa institución, explicó que, básicamente, el guión del ceremonial es el mismo que se ha repetido durante más de 50 años con toda la solemnidad requerida.

“Vamos a tratar este año de llevarlo a dos horas o menos., más que todo para que sea un ceremonial más ágil. Queremos que nunca pase de una hora y media o dos horas porque después de ese tiempo la gente hasta el interés pierde”, expresó.

Explicó que por ello han acortado la producción, pero que para el próximo año se requerirá de más tiempo porque tienen contemplado incluir una presentación artística para celebrar el 60 aniversario del Pabellón de la Fama.

“Será un ceremonial especial. Ahí vamos a tener algún tipo de presentaciones artísticas, siempre que económicamente las condiciones lo permitan, porque esas presentaciones tienen un costo bastante elevado”, adelantó.

Una clase especial será exaltada en el próximo ceremonial, el cual iniciará a las diez de la mañana en el Auditorio del Pabellón de la Fama. La misma la integran los peloteros profesionales José Offerman, José Reyes y Edwin Encarnación

Los demás escogidos son Wilfredo Almonte (atletismo), Luis Benítez (taekwondo), Joan Guzmán (boxeo), Charlie Villanueva (baloncesto), Francia Jackson (voleibol), Rubel Salomón (karate), Juan Carlos Jacinto (judo), También, los propulsores Gonzalo Mejía (tenis de campo) y Beato Miguel Cruz (voleibol).