Renunciantes tienen una condición única: renuncia de Chanlatte

La crisis que afecta al Comité Olímpico Dominicano tuvo señales de posible solución el fin de semana pues las partes han abierto contacto.

La renuncia de seis miembros del Comité Ejecutivo el 7 de este mes mantiene en vilo al organismo olímpico. Ellos piden la renuncia del secretario general Luis Chanlatte, o la convocatoria a nueva asamblea.

Con varias reuniones celebradas viernes y sábado, el grupo de renunciantes deja claro que estarían en disposición de resolver la situación si Chanlatte renuncia al puesto, no como una licencia, como pretende el dirigente olímpico.

Listín Diario publicó el pasado viernes que , de acuerdo a fuentes confiables, Chanlatte estáría en disposición de dejar el Comité Ejecutivo mediante el sistema de una licencia de un año, y luego renunciar por el resto del período de dos años.

Esa posibilidad ha sido rechazada por los renunciantes, como lo explica su voceo principal, Radhames Tavárez, quien es tercer vicepresidente del comité ejecutivo.

“Nosotros no queremos dar muchas vueltas, pero Chanlatte debe renunciar. No aceptaremos una licencia , él debe salir y punto”, dijo Tavárez este domingo en el programa La Hora del Deporte, que se transmite por CDNDEportes.

Dijo, además, que esa condición no es parte de ninguna negociación. “Es posible que el grupo de cinco que quedan en el comité quiera que uno de nosotros no retorne, pero eso no sera´ posible”, dijo Tavárez.

Luis Chanlatte, secretario general del Comité Olímpíco Dominicano.Fuente Externa

Se especula que esa otra persona, pasible de no retornar al COD, sería el primer vicepresidente José Manuel Ramos, también renunciante.

Tavárez argumenta, además, que “el Comité Ejecutivo ahora mismo no existe, no puede funcionar porque la mayoría de seis ha renunciado. Y los estatutos así lo dicen en su artículo 43, hay que convocar una asamblea extraordinaria para hacer nuevas elecciones”.

Califican a Chanlatte como lamanza de la discordia, y ven su salida como una solución.

El Comité Ejecutivo, que preside Gary Bautista, dice que son 12 los miembros, pero no 11, añadiendo a Luisin Mejía , en su condición de miembro del Comité Olimpico Internacional. Señalan que los estatutos le otorgan poderes de decisión de voz y voto a Mejía, por lo cual es parte del Ejecutivo de pleno derecho.

Mejía ha declarado que no intervendrá en la crisis. Actualmente está fuera del país en una reunión del COI en Lausanne, Suiza.

De acuerdo a datos obtenidos por Listin, el pasado viernes Gary Bautista y José Mera, tesorero, habrían sostenido una reunión con tres renunciantes en la oficina del velódromo olímpico.

Los tres miembros asistentes fueron Francis Soto e Irina Pérez, vocales, Jorge Blas Díaz, co secretario.

“Ellos tuvieron la reunión y fueron ofertados para un retorno y dejar sin

efecto las renuncias, pero nosotros estamos unidos. Eso no sucederá”, dijo Tavarez.

Informó, de otro lado, que está en contacto con el señor Mera como vocero del otro grupo.

“Estamos haciendo esta ccontrapropuesta: que Chanlatte renuncie y nosotros podemos allanar el camino a una solución”, dijo.