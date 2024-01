¿Por qué renunciaron?

La falta de transparencias en los aspectos administrativos, de un manual de procedimientos y la especie de un triunvirato que en el Comité Olímpico Dominicano conforman el presidente Garibaldy Bautista, el secretario Luis Chanlatte y el tesorero José Mera, son, al decir de los seis renunciantes, las principales causas que el pasado martes los llevaron a tomar esa decisión.

José Manuel Ramos, Irina Pérez y Radhamés Tavárez (primero, segundo y tercer vicepresidente), el co secretario Jorge Blas Díaz y los vocales Francis Soto y Juan Núñez tenían un año sopesando la situación y estuvieron a un tris de tomarla hace seis meses previo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de El Salvador.

“Esta decisión no es antojadiza. La tomamos responsablemente porque hay elementos que impiden que nosotros desarrollemos nuestra labor”, afirmó José Manuel Ramos, también titular de la Federación Dominicana de Deportes Ecuestre, quien no oculta que el reto lanzado por Chanlatte aceleró el proceso.

El grupo alega que en el COD hay un órgano que se llama Comisión Técnica Administrativa y que de manera persisten pidió la documentación que la autoriza a liquidar en nombre del organismo y no se han entregado.

Irina Pérez, ex segunda vicepresidente de la entidad.Fuente Externa

Agregan que tampoco han sido entregadas las actas de esa comisión que los demás miembros del Comité Ejecutivo puedan supervisar y fiscalizar las operaciones contables, decisiones y otras actividades de la institución.

“Garibaldy Bautista, Luis Chanlatte y José Mera tienen que entender que nosotros debemos estar informados de todas esas decisiones que se toman en el seno del COD”, argumentan porque entienden que eran corresponsables de las mismas.

Los seis dirigentes que entregaron sus cartas de renuncian señalan que hace 14 meses que esta gestión reemplazó a la directiva que encabezaba Antonio –Colin—Acosta en el COD y que aún no tenga relación con una empresa que audite, que certifique las operaciones diarias de este comité.

“Aquí no se sabe con qué se va a pagar y se toman una serie de decisiones administrativas que no están refrendadas por los miembros del comité. Estamos en total desconocimiento porque no tenemos funciones administrativas, pues el COD funciona como un consejo de directores”, subrayaron.

“Nosotros lo habíamos advertidos. Somos una entidad colegiada.

Radhamés Tavárez, ex tercer vicepresidente del organismo.

No somos muchachos, esto debe manejarse de una manera transparentes”, enfatizó Ramos.

“Yo quiero devolverle al deporte lo que recibí y si no puedo hacerlo no tiene ningún sentido que siga aquí”, puntualizó, por su lado, Irina Pérez, una ex atleta que hoy preside la Federación Dominicana de Vela y evoca los tiempos en que Juan Ulises García Saleta.

“Lo que queremos es que la paz y la unidad vuelvan al movimiento deportivo. Que se dejen de hacer cosas que atentan contra esa unidad” le dijo Pérez a Garibaldy Bautista cuando le entregó su carta de renuncia.

“Nosotros llegamos aquí con mucha energía, con muchas ilusiones para tener un mejor Comité Olímpico, pero se nos pidió que nos vayamos y estamos complaciendo la voluntad y el deseo de Luis José Chanlatte Báez”, subrayó Radhamés Tavárez, también titular de la Federación de Natación.

Francis Soto, vocal del Comité Olímpico Dominicano.Fuente Externa

“Hace aproximadamente seis meses que se iba a realizar una renuncia masiva, No se hizo por una serie de acuerdos que se tomaron, pero seguimos en lo mismo. Por el bien del deporte hemos tomado esa decisión”, añadió Francis Soto, vocal hasta el pasado martes del COD y vigente presidente de la Federación Dominicana de Boliche.

Jorge Blas Olivo, co secretario, y Juan Núñez, los otros dos renunciantes no han estado al alcance de la prensa y por ello no se pudieron conocer sus argumentos.