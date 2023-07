Roger Marte termina en el tercer lugar entre jóvenes del Tour de Martinica

El prometedor pedalista dominicano Roger Marte Valdez, tras sufrir una caída en una de las etapas, perdió la camiseta roja de líder Sub-23 del Tour de Martinica, pero pese al accidente ocupó el tercer escalón del podio de ese renglón, resultando Top-20 de la clasificación general.

"Me estaba desempeñando muy bien hasta que ocurrió la caída. En ese momento iba delante con el maillot rojo y una curva me sorprendió y fui al suelo. Mis piernas no seguían igual y me dolían bastante. Aun así pude quedar tercero en la clasificación", reveló el campeón nacional de ruta Sub-23.

Cuando el periodista especializado Martín Olivo le preguntó cómo vio la forma de correr en esa nación, contestó que pese al desgaste diario en ese duro terreno, “todos los días hay constantes ataques por parte de los competidores y los mismos no dan tregua”.

Marte Valdez (Fundación Dominican Global Cycling-Doglocy), quien fue invitado por el equipo galo CCV-Carrefour Market, dijo sentirse muy satisfecho por su actuación en el departamento a ultramar francés, siendo esta su primera participación en esa ronda ciclista.

Reveló que los técnicos y corredores del equipo verde quedaron muy contentos con su participación en la montaña, aspecto que seguirá trabajando constantemente para seguir superándose.

Indicó que posiblemente vuelva a correr en la edición 2024 de ese certamen caribeño.