Tiger Woods es arrestado por sospecha de conducir bajo efectos del alcohol tras sufrir volcadura

Tiger Woods mostró señales de deterioro y fue arrestado el viernes en el lugar de un accidente automovilístico en el que chocó contra otro vehículo y volcó su Land Rover, dijeron las autoridades.

El sheriff del condado de Martin, John Budensiek, dijo que Woods no resultó herido. Pudo salir arrastrándose por el lado del pasajero de su vehículo. Se creía que estaba afectado por medicamentos, y fue arrestado bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol, dijo Budensiek.

El accidente ocurrió poco después de las 2 de la tarde, no lejos de donde vive Woods en Jupiter Island. Budensiek dijo que Woods intentó rebasar un camión de limpieza a presión mientras conducía por una carretera de dos carriles. El Land Rover se desvió para evitar una colisión mientras rebasaba el camión, pero rozó la parte trasera del remolque del camión. Luego el auto de Woods volcó sobre el lado del conductor.

El representante de Woods en Excel Sports no respondió de inmediato a un mensaje de texto en el que se solicitaba información.

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Fue la tercera vez que Woods se ha visto involucrado en un accidente automovilístico; el más reciente ocurrió en febrero de 2021, cuando su SUV se salió de una carretera costera en Los Ángeles a gran velocidad, lo que le provocó múltiples lesiones en las piernas y los tobillos. Woods dijo después que los médicos consideraron la amputación.

Woods ha jugado 11 torneos desde ese accidente de 2021, sin terminar a menos de 16 golpes del ganador en las cuatro ocasiones en que completó 72 hoyos.

También fue arrestado por un cargo de conducir bajo los efectos del alcohol en 2017, cuando la policía del sur de Florida lo encontró dormido al volante de su auto, que estaba estacionado de manera extraña y con daños en el lado del conductor. Woods dijo que había tomado una mala mezcla de analgésicos. Más tarde se declaró culpable de conducción temeraria.

Woods ganó su quinto Masters, y su 15to major, en 2019. Tiene 82 victorias en el PGA Tour, empatado en el récord histórico con Sam Snead.

Woods, de 50 años, había estado trabajando para volver al golf tras una séptima cirugía de espalda en septiembre. No había decidido si podría jugar el Masters del 9 al 12 de abril.

Su último torneo oficial fue el Abierto Británico en 2024. Woods se rompió el tendón de Aquiles en marzo de 2025 y eso lo mantuvo fuera del campo toda la temporada incluso antes de la cirugía de espalda. Logró jugar en su liga de golf bajo techo TGL el martes por la noche.

Se ha mantenido profundamente involucrado en los asuntos del PGA Tour como presidente del Comité de Competencia del Futuro, que está reestructurando el modelo del circuito.

Woods también enfrentaba un plazo flexible a finales de mes para decidir si convertirse en capitán del equipo de la Ryder Cup de Estados Unidos para los partidos de 2027 en Irlanda. A Woods le ofrecieron el puesto para la última Ryder Cup y no lo rechazó hasta junio. La PGA de Estados Unidos quiere una decisión mucho antes esta vez.