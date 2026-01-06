Carta a la Vieja Belén por el golf dominicano

Hola Fiebruses. En estos doce años escribiendo para el Listín (camino a trece), he hecho una tradición escribir la carta a los Reyes Magos de parte de los golfistas locales, pero como ya pasaron ayer, iniciamos el año solicitando a la Vieja Belén los principales deseos de nuestros Fiebruses (y míos). Arrancamos: * Vieja Belén ayúdanos a remover de una vez por todas a los azarosos tramposos que deambulan por nuestros campos e invaden los torneos. Por el bien del juego. * Como nos hemos convertido en un bastión del golf en la región, te pedimos que siga aumentando la cuota de turistas que vienen a jugar y que luego se enamoran de esta media isla y hacen grandes inversiones. * De nuevo pido (los Reyes lo saben), que la DGII detenga el cobro del ITBIS a los green fees. Con esa medida baja el costo y aumentan las rondas. * Que MITUR siga su arduo trabajo promocionando RD, y que siga destinando una cuota económica a atraer turistas de golf, especialmente de Latinoamérica, que es un “target” súper interesante y atractivo. * Por favor, evita que el calendario de torneos se “aperruche” los últimos 4 meses del año, pues el tapón que se arma es insoportable, y además lesiona el bolsillo del golfista. * Que los malandros suban sus scores y sus bases reales al sistema de GHIN, ya que, o no lo hacen, o manejan sus scores y ponen bases más duras para mantener alto el hándicap. Es otra forma de hacer trampa que se ha hecho popular. * Parezco cotorra, de tanto que lo repito: Hazle entender a muchos “golfistas” que el golf no es para todo el mundo, y que si usted no puede pagar un torneo, deje de decir que esta caro. Simple. Usted “no le llega”, y ya. Pague, o váyase a jugar dominó o vitilla. * Que se alejen los “declasao” que han acogido el golf como pasatiempo. No necesitamos sus malas palabras y mala educación en nuestro deporte. * Que el golf siga recibiendo apoyo de medios especializados y que haya más cobertura de medios tradicionales. * Viejita Belén, te pido por favor que a los magos de la consistencia les hagas entender que no somos estúpidos, y que por lo menos hagan el esfuerzo de disimular y no tener el mismo hándicap que hace un año (jugando todos los fines de semana). Pasa el tiempo y el hándicap no se les mueve). * Por más viajes y destinos de golf. * Que las asociaciones sigan creciendo y expandiéndose, y que sigan aumentando su membresía. * Que los departamentos de comunicación de compañías locales contraten empresas de relaciones públicas eficientes, para que envíen notas que sirvan y que no sean un ejercicio de redacción y de paciencia para los que las publicamos. * Que se haga un periodismo responsable, asertivo y con clase. * Finalmente, pido les traigas suerte y les permita llevar su mejor juego a Perú a Rhadamés Peña, Juan Cayro Delgado, Enrique Valverde y a Rodrigo Huerta, quienes nos representarán en el LAAC la semana próxima en el Lima golf Club. * Llegó 2026. Afrontémoslo con altura, respeto y pasión por nuestro deporte. ¡Feliz año!