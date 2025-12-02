¿Se unirá Tiger al PGA Champions Tour este año?

Hola Fiebruses. Finalmente llegó el año de la pregunta que todo el mundo se hace: ¿veremos a Tiger jugar en el PGA Champions Tour? A sus casi cumplidos 50 años, Tiger no ha jugado en un torneo de golf competitivo desde The Open Championship 2024 tras una gran cantidad y variedad de lesiones, pero eso no significa que el mundo le haya quitado el ojo de encima.

Existe una gran posibilidad de que el próximo torneo competitivo que juegue Woods sea en el PGA Tour Champions y no en el PGA Tour que dominó desde su entrada a la principal gira de golf del mundo. Woods cumplirá 50 años el 30 de diciembre, lo que lo hará elegible para el circuito senior, una realidad que ni la liga ni su líder pierden de vista.

¿Qué piensa el presidente del PGA Champions Tour al respecto? “Sí, estamos listos. Estamos bien preparados para la llegada de Tiger. Hemos analizado durante un año las posibilidades de qué pasará cuando se decida jugar el tour, y si lo hace, estamos preparados. Va a haber más seguridad, autobuses, baños portátiles, puestos de comida... todo eso se tendrá en cuenta cuando planifiquemos todo. Para ser honesto, dada la última cirugía, espero que Tiger se recupere y pueda jugar golf nuevamente”, expresó el ejecutivo.

Woods anunció en octubre que iba por su séptima cirugía de espalda debido a un colapso de un disco lumbar. No se mencionó un cronograma para su regreso, ya que el procedimiento se hizo mientras el 15 veces ganador de Majors se recuperaba de una rotura del tendón de Aquiles en su pierna izquierda ocurrida antes del Masters de 2025.

En los cuatro majors de 2024, Woods terminó en el puesto 60 en el Masters, y no pasó el corte en los otros tres, dejando en claro que su mayor lucha era simplemente caminar el campo. Desde 2021, cuando tuvo el famoso accidente de auto, hasta 2024, Woods compitió en ocho majors, jugó el fin de semana dos veces (Masters 2022 y Masters 2024), se retiró de dos, y falló cuatro cortes. Lo que más ayudaría a Tiger para competir en el PGA Tour Champions es el formato de juego acortado, pues se disputan en 54 hoyos en lugar de 72. Con una ronda menos y con menos estrés en la parte inferior de su cuerpo ya que se permite usar carrito de golf, Woods podría competir seriamente cuando decida jugar entre los majors. Si bien Woods no está jugando a nivel competitivo en el PGA Tour, el Tigre publicó en sus redes sociales que planea asistir a todos los partidos de su Jupiter Links Golf Club en el TGL en su segunda temporada. Las competencias de la liga de simuladores comienza a finales de diciembre con el primer partido de Jupiter Links programado para el 13 de enero de 2026. Ayer en la rueda de prensa del Hero le preguntaron sobre el tema y dijo que “prefiere esperar antes de tomar una decisión pues hace solo seis semanas que tuvo su operación, y necesita entrenar en el gimnasio y volver a practicar antes de dar una respuesta”, así que por lo menos, no dijo que no lo está considerando.

¿Qué impacto tendrá su presencia en el tour? Más televisión, mejores bolsas, más publicidad, más atención para el resto de los jugadores, y la posibilidad de sumar más majors a su foja de triunfos (aunque no se validen para la suma total al momento de su retiro). (*) Redes: @fiebredegolf en Instagram, Facebook y Twitter.