Fiebre de Golf Premium celebra 20 años en al aire

Hola Fiebruses. En solo una semana, dos hitos de nuestros medios: la edición 500 editada en este diario, y un día como hoy, hace 20 años, salimos al aire por primera vez con nuestro programa de televisión. Han sido dos décadas de muchos esfuerzos y sacrificios, que solo se ven recompensados por la fidelidad de cada uno de nuestros televidentes. Hoy rindo tributo a mi hermano prieto, Toñito Ramírez (El Chulo), talento original de este proyecto cuando era una sección de su programa “Tenis y Algo Más”, denominada “Golf TV”. Sin Toñito, nada hubiera sido una realidad. En el camino me he encontrado con colaboradores, mecenas, amigos y consejeros que son parte integra de estos 240 meses, los cuales no me atrevo a mencionar por temor a pifiar. A todos, gracias. Mucha gente me hizo llegar sus felicitaciones, y comparto algunas por aquí (como no caben en la edición impresa, pueden ir a www.listindiario.com o a www.fiebredegolf.com para que las lean y a nuestro Instagram @fiebredegolf).

* Hoy celebramos el vigésimo aniversario de Fiebre de Golf. Aprovecho para reconocer el trabajo realizado por mi querido amigo Félix Olivo, al cual, su transitar por el camino de la honradez, seriedad y profesionalidad, le ha permitido producir un programa duradero y de gran atracción para todos los Fiebruses. Felicidades! Augusto Reyes (Fufi) / Presidente y CEO ARV Group * El golf dominicano=Fiebre de Golf=Felix Olivo, en web, radio, TV, YouTube, o Listín Diario. Los que tenemos más de 20 años en el golf sabemos que el reconocimiento público de nuestro deporte nació con Fiebre de Golf y nuestro polifacético amigo, deportista, motorista, esposo, padre, y además, gran persona. ¡Felicitaciones, y vamos por 20 más! Luis José Asilis / Pte. y CEO Metro CC * Gracias a Fiebre de Golf tenemos 20 años de grandiosas, curiosas e importantes notas de golf disponibles para los dominicanos, las cuales siempre nos llegan con la alegría y profesionalidad de Félix. Enhorabuena! Manuel Luna / Director CRESO * ¡Celebrando 20 años de pasión por el golf! La gran familia de Casa de Campo Resort y Villas se une con entusiasmo para felicitar a Félix Olivo y su equipo de Fiebre de Golf, por alcanzar 20 años al aire, convirtiéndose en un pilar importante en el mundo del golf. Han inspirado, entretenido y fomentado el turismo de golf en la República Dominicana. ¡Enhorabuena! Andrés Pichardo / Pte. Casa de Campo * Felicidades a Félix Olivo por los 20 años de su programa, un extraordinario aporte para todos los Fiebruses del golf en República Dominicana. Marcos Malespín / Pte. Vistas Golf & CC * Nuestras calurosas felicitaciones para nuestro querido amigo y hermano Félix Olivo en estos 20 años de Fiebre de Golf de mucho esfuerzo, responsabilidad y dedicación, hasta alcanzar el grado de excelencia que disfrutamos todos los amantes del deporte. Rafael Villalona, pasado Pte. FEDOGOLF y Rosa Nidia Vicente. * ¡Felicitaciones en el vigésimo aniversario de Fiebre de Golf! Es un logro increíble que merece ser celebrado en grande. Desde el primer día has demostrado una dedicación inquebrantable, una visión inspiradora, y un compromiso inigualable con el golf del país. 20 años de perseverancia, innovación y éxito son testimonio de tu arduo trabajo. Enrique Valverde / Presidente FEDOGOLF * Felicidades querido hermano y amigo por ser el pionero y propulsor del golf y su fiebre en la Rep. Dom. Amigo trabajador incansable y visionario merecedor de todo el reconocimiento y aplausos de los amantes del golf en el país. Enhorabuena, hermano. Por muchos años más! Ramses Atallah / Pte. BM Cargo * Mis felicitaciones a Felix Olivo, el pionero y mayo productor del golf dominicano. Manuel

Estrella / Presidente Grupo Estrella * ¡A todos gracias sinceras!