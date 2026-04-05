Barcelona supera al Atlético y amplía ventaja en La Liga tras la derrota del Real Madrid

Barcelona remontó como visitante para vencer el sábado 2-1 a un Atlético de Madrid que se quedó con 10 hombres y dar un gran paso hacia la conquista de La Liga, horas después de que el Real Madrid cayó ante el Mallorca.

Fue el primero de tres partidos entre el Barça y el Atleti en 10 días. Los dos clubes chocarán un par de veces en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Se enfrentaron también en las semifinales de la Copa del Rey en febrero y marzo, cuando el conjunto colchonero avanzó a la final con una victoria por 4-3. Los dos equipos habrán chocado cinco veces en menos de dos meses.

Robert Lewandowski anotó el gol decisivo a los 87 minutos con un hombro tras el rebote en una atajada del portero del Atlético.

Barcelona tiene una ventaja de siete puntos sobre el Madrid, que perdió 2-1 ante el Mallorca más temprano.

“Jugamos contra un equipo con uno menos y se defendieron bien. Intentamos todo para marcar el segundo gol”, comentó el técnico del Barcelona, Hansi Flick. “Lo importante son los tres puntos. No es fácil jugar aquí. Tienes que hacer tu trabajo, hoy hicimos nuestro trabajo. Hay cosas que podemos hacer mejor”.

El Atlético, que en el cuarto puesto quedó a 19 puntos del liderato, abrió el marcador en el estadio Metropolitano por medio de Giuliano Simeone a los 39 minutos. Marcus Rashford igualó a los 42, y el Atlético se quedó con un hombre menos en el tiempo de descuento del primer tiempo cuando el argentino Nico González fue expulsado por una segunda tarjeta amarilla.

“Nos encontramos una expulsión que era expulsión. Hay expulsiones que son expulsiones. La de Nico era expulsión”, reconoció el estratega argentino del Atleti, Diego Simeone. “Después, otro partido. Con uno menos, que pudimos defenderlo de la mejor manera. No pudimos atacar como nos hubiese gustado. Llega el gol de rebote al final, que no pudimos sacar un empate de tanto esfuerzo”.