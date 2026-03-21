Kane anota de nuevo y Bayern se acerca al título de Bundesliga tras golear al Unión de Berlín

Harry Kane volvió a marcar y Bayern Múnich se acercó un poco más a su 13er título de la Bundesliga en 14 años tras vencer el sábado 4-0 al Unión de Berlín.

Kane anotó después del descanso para llegar a 31 goles en la liga. Le quedan siete jornadas para intentar igualar el récord de temporada de Robert Lewandowski, de 41.

Serge Gnabry marcó dos veces y Michael Olise también aportó un gol para Bayern, llevando el total del equipo después de 27 jornadas a 97, en camino de pulverizar el récord de temporada de 101 goles establecido por Bayern en 1971-72 .

"Caerá", dijo el director deportivo de Bayern, Christoph Freund, sobre el récord.

El mediocampista Aleksandar Pavlović fue baja de última hora por problemas en la cadera y el gigante bávaro no contó con tres jugadores suspendidos — Nicolas Jackson, Luis Díaz, Jonathan Tah — mientras que Jamal Musiala, Alphonso Davies y el arquero titular Manuel Neuer estaban lesionados.

El entrenador de Bayern, Vincent Kompany, tuvo a varios jóvenes entre los suplentes.

Bayern se mantuvo nueve puntos por delante de Borussia Dortmund en la Bundesliga.

"Estamos justo donde tenemos que estar y queremos estar", dijo Kompany sobre la forma del equipo antes de su cita de la Liga de Campeones con el Real Madrid el próximo mes.

Dortmund mantiene el ritmo

Ramy Bensebaini anotó dos penales y Dortmund remontó para vencer 3-2 en casa al Hamburger SV y consolidar el segundo lugar.

Philip Otele y Albert Sambi Lokonga anotaron en la primera mitad para Hamburgo, mientras que Felix Nmecha, cuyo error derivó en el segundo gol, también falló un penal para Dortmund antes del descanso.

El entrenador de Dortmund, Niko Kovač, dio entrada a Serhou Guirassy y Bensebaini para la segunda mitad, con Fabio Silva y Carney Chukwuemeka ingresando poco después, y los cambios tuvieron el efecto deseado. Bensebaini se hizo cargo de los penales y Guirassy elevó su total de la temporada a 13 goles.

Descenso acecha a Wolfsburg

Justin Njinmah marcó con un remate que entró tras pegar en el poste lejano para que Werder Bremen venciera 1-0 como visitante al Wolfsburg y reforzara sus opciones de permanencia a costa del equipo local.

Según reportes, los ultras de Bremen llegaron tarde al partido por un enfrentamiento con la policía fuera del estadio.

La tercera victoria de su equipo en cuatro partidos elevó al equipo al 13mo puesto — cuatro puntos por encima de la zona de descenso —, mientras que Wolfsburg se mantuvo penúltimo tras no ganar ninguno de sus últimos 10 encuentros, pese al regreso del nuevo entrenador Dieter Hecking.

Wolfsburg empató en el debut de Hecking ante Hoffenheim el fin de semana pasado, pero su equipo apostaba por una victoria contra Bremen para iniciar la remontada. Sus perspectivas recibieron otro golpe cuando el defensor Moritz Jenz fue expulsado en el tiempo añadido.

Wolfsburg está a cinco puntos de la salvación antes de que su rival directo por el descenso, St. Pauli, juegue contra Freiburg el domingo.

Derbi del Rin termina sin ganador

Eric Martel marcó sobre el final para que Colonia empatara 3-3 con Borussia Mönchengladbach en el derbi del Rin, un resultado que ayudó poco a ambos equipos. El Colonia está apenas fuera de la zona de descenso y Gladbach solo un punto por encima de Bremen.

Antes del saque inicial, los jugadores de Colonia se alinearon frente a sus aficionados detrás de una de las porterías para recibir aliento, de cara a una enorme pancarta que decía: "¡Somos el No. 1 en el Rin!"

Esperanza para Heidenheim

Marvin Pieringer marcó su segundo gol sobre el final y el colista Heidenheim remontó dos veces para empatar 3-3 con el Bayer Leverkusen.

Las perspectivas de Heidenheim siguen viéndose sombrías, a 11 puntos de la salvación, pero al menos cortó una racha de tres derrotas y ahora enfrentará a Gladbach, que continúa en peligro.