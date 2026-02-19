Derrota y lesión de Lautaro: el Inter necesita rectificar su viaje a Noruega

El Inter de Milán, líder sólido de la Serie A, viaja el sábado a casa de un Lecce en alza sin su gran figura Lautaro Martínez, lesionado en la inesperada derrota 3-1 del miércoles ante el Bodo/Glimt en la ida de la repesca de Champions.

El atacante argentino fue sustituido en la segunda parte. La prensa italiana informó de que el capitán interista, de 28 años, sufre un problema en la pantorrilla, del que el técnico Christian Chivu culpó al césped artificial del Aspmyra Stadion.

"No soy médico y no puedo hablar de plazos de recuperación", añadió Chivu a los periodistas tras la derrota en las gélidas condiciones noruegas.

"Después de que se someta a las pruebas, entenderemos la gravedad de la lesión", añadió el exdefensa del Inter.

La derrota en Noruega deja al Inter en riesgo de quedarse fuera de los octavos de final de la Liga de Campeones, con el partido de vuelta en San Siro el próximo martes.

"Me cuesta decir hasta qué punto se nos fue de las manos", dijo el atacante Pio Esposito tras el encuentro.

"Es una derrota dura, pero tenemos otra oportunidad y tendremos que luchar por ella. La clasificación sigue siendo posible", añadió.

Antes, los hombres de Chivu visitan el sábado a un Lecce que lleva dos victorias consecutivas.

Un triunfo en el tacón de Italia daría al veinte veces campeón una ventaja de 10 puntos sobre su vecino AC Milan, que recibe al Parma 24 horas después.

"Ahora tenemos que hacer balance porque, después de este partido, tenemos algunos pequeños problemas", señaló Chivu.

"Jugamos contra el Lecce, luego podremos pensar en el partido de vuelta", añadió el rumano de 45 años.

En el tercer puesto, el vigente campeón Nápoles visita al Atalanta con el centrocampista escocés Scott McTominay listo para regresar tras su lesión.

La Juventus (5º), que también se tambalea en la Champions, goleada 5-2 por el Galatasaray el martes, recibe al Como (7º) el sábado.

26ª jornada de la Serie A:

Viernes:

Sassuolo - Hellas Verona

Sábado:

Juventus - Como

Lecce - Inter

Cagliari - Lazio

Domingo:

Génova - Torino

Atalanta - Nápoles

Milan - Parma

Roma - Cremonese

Lunes:

Fiorentina - Pisa

Bolonia - Udinese

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Inter 61 25 20 1 4 60 21 39

2. Milan 54 25 15 9 1 41 19 22

3. Nápoles 50 25 15 5 5 38 25 13

4. Roma 47 25 15 2 8 31 16 15

5. Juventus 46 25 13 7 5 43 23 20

6. Atalanta 42 25 11 9 5 34 21 13

7. Como 41 24 11 8 5 38 18 20

8. Bolonia 33 25 9 6 10 34 32 2

9. Lazio 33 25 8 9 8 26 25 1

10. Sassuolo 32 25 9 5 11 29 35 -6

11. Udinese 32 25 9 5 11 28 38 -10

12. Parma 29 25 7 8 10 18 31 -13

13. Cagliari 28 25 7 7 11 28 35 -7

14. Torino 27 25 7 6 12 25 44 -19

15. Génova 24 25 5 9 11 29 37 -8

16. Cremonese 24 25 5 9 11 21 33 -12

17. Lecce 24 25 6 6 13 17 31 -14

18. Fiorentina 21 25 4 9 12 29 39 -10

19. Pisa 15 25 1 12 12 20 42 -22

20. Hellas Verona 15 25 2 9 14 19 43 -24