El Milan empata de local con el Como y queda a siete puntos del líder Inter

El AC Milan quedó a siete puntos del Inter de Milán en la lucha por el título italiano tras empatar 1-1 en casa ante el Como el miércoles.

El mediocampista argentino Nico Paz adelantó a los visitantes a los 32 minutos, tras un torpe error del portero del Milan, Mike Maignan.

El número 1 de Francia intentó pasar el balón desde el borde de su área, pero Paz lo interceptó rápidamente y remató entre las piernas de Maignan para anotar su noveno gol de liga de la temporada.

El extremo portugués Rafael Leão igualó a mitad de la segunda parte para el Milan con una elegante vaselina, tras recibir la asistencia del mediocampista Ardon Jashari.

El Milan, segundo clasificado, está cuatro puntos por delante del Napoli, vigente campeón, que es tercero.

El Como subió al sexto puesto por diferencia de goles, por delante del Atalanta, en la carrera por un lugar en la Liga de Campeones la próxima temporada.

La Juventus, quinta, está cuatro puntos por delante.