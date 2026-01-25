Barcelona vence al Oviedo y recupera el liderato de la liga española

Lamine Yamal anotó con una volea acrobática y el Barcelona venció el domingo 3-0 al colista Oviedo para recuperar el liderato de la liga española.

Dani Olmo y Raphinha también marcaron en la segunda mitad, aprovechando errores defensivos del Oviedo.

Yamal anotó a los 73 minutos con una chilena cerca del punto penal. Yamal conectó con un centro de Olmo para disparar rápidamente de zurda.

Fue el primer gol de liga del año para Yamal, y el octavo en La Liga esta temporada.

Recibió una gran ovación del público local cuando fue sustituido al 79.

La victoria colocó al Barcelona un punto por delante del Real Madrid, que superó el sábado 2-0 al Villarreal.

El partido del domingo terminó bajo una tormenta de granizo en Barcelona.

Olmo abrió el marcador con un disparo bajo al 52 después de que la defensa del Oviedo no lograra despejar completamente un balón dentro del área.

Raphinha aumentó la ventaja cinco minutos después, cuando el defensor del Oviedo, David Costas, intentó pasar el balón de regreso al portero Aarón Escandell, pero lo dejó corto. Raphinha interceptó el pase y elevó el balón sobre Escandell.