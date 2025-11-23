La Roma vence 3-1 al Cremonese a pesar de expulsión de Gasperini

El entrenador de la Roma, Gian Piero Gasperini, pasó de gritar en la línea de banda a sonreír desde las gradas en cuestión de minutos.

Esto se debió a que la Roma anotó dos goles poco después de que él fuera expulsado, asegurando una victoria el domingo 3-1 en Cremonese que devolvió al equipo de Gasperini a la cima de la Serie A, antes del derbi de Milán.

La Roma se colocó dos puntos por delante del campeón defensor Napoli y tres por encima de Bologna e Inter de Milán, que recibe al AC Milan más tarde.

El Milan, en quinto lugar, estaba dos puntos por debajo del Inter.

El Cremonese había demostrado ser un rival complicado para varios equipos esta temporada y se necesitaron varias paradas impresionantes del portero de la Roma, Mile Svilar, para mantenerlo a raya.

La Roma tomó la delantera con su primera oportunidad real del partido. Manu Koné jugó una pared con Lorenzo Pellegrini antes de encontrar a Matías Soulé en el borde del área, quien disparó al ángulo.

Svilar desvió un disparo del Cremonese al poste y los anfitriones también vieron revocado un penal tras revisión de video al final del primer tiempo, después de que un balón golpeara el brazo del defensor de la Roma, Gianluca Mancini.

El árbitro confirmó que la mano no era “punible” ya que el brazo de Mancini estaba pegado a su cuerpo.