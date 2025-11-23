El joven de 19 años Assan Ouedraogo marca para el Leipzig tras debutar con Alemania

Assan Ouedraogo aumentó su creciente reputación con un brillante gol en la victoria por 2-0 del Leipzig sobre el Werder Bremen en la Bundesliga el domingo.

El joven de 19 años Ouedraogo, que debutó con Alemania en la fase de clasificación para el Mundial la semana pasada, lanzó con su bota izquierda para abrir el marcador desde unos 20 metros (yardas) en el minuto 63. Fue su tercer gol de la temporada.

Los visitantes amenazaron con empatar hasta que Xaver Schlager selló la victoria en el minuto 80, ayudando a que el equipo de Ole Werner volviera a la normalidad tras una derrota ante Hoffenheim que puso fin a su racha de ocho partidos invictos antes del parón internacional.

Werner entrenó previamente a Bremen, donde fue despedido tras negarse a renovar su contrato.

Union Berlin jugó más tarde en St. Pauli.