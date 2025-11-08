Antoine Griezmann sale de la banca y salva al Atlético de Madrid

En medio del atasco del Atlético de Madrid, ya por el decimosexto saque de esquina, Diego Simeone recurrió en el banquillo en el minuto 60 a Antoine Griezmann, que 37 segundos después marcó el gol de la octava victoria consecutiva del conjunto rojiblanco en el Metropolitano para presionar al Real Madrid y al Barcelona.

Minuto 60. Griezmann, el máximo goleador de la historia del club, ya por los 202 tantos, entró al terreno de juego. En el doble cambio, además del atacante francés, también entró Thiago Almada. Los sustituidos fueron Alexander Sorloth, sin opciones en la hora de juego, y Pablo Barrios, imponente en el primer tiempo, desgastado en el segundo.

Álex Baena fue directo al medio. Escorado a la izquierda durante todo el tramo anterior, se ubicó por dentro, en la zona de Barrios. Hasta ahora, por el centro, el internacional español fichado al Villareal el pasado verano es por donde mejor se desenvuelve y mejor le hace a su equipo. Le bastó un instante para demostrarlo. Un pase en el origen del gol.

Su maniobra en la salida rompió la segunda línea del Levante. El ofrecimiento de Giuliano Simeone, de arriba hacia abajo para despegarse de su marcador; su conexión con Baena; su giro rápido y su pase a la espalda de la defensa, al desmarque que ya le indicó Marcos Llorente con su propia carrera por la derecha, resquebrajó a la zaga del equipo azulgrana, hoy de verde sobre el césped del estadio Metropolitano, donde ya se sintió doblegado.

El pase raso del lateral internacional español al remate de Griezmann, solo dentro del área, para remachar con la izquierdo completó el 1-0 en el minuto 60 y 37 segundos. Tan solo esos instantes habían pasado desde la irrupción de ‘El Principito’. Una jugada y un gol para sostener la fuerza del equipo como local, en duda hasta ese momento. Definitivo.

Aún añadió otro gol más, el 203 de su carrera con el Atlético, el 3-1 del encuentro, la sentencia para el triunfo. En una recuperación de balón, a la que dio continuidad con un pase de gol a Julián Alvarez. El rechace lo empujó, desde el suelo, el delantero francés, que ha anotado cinco dianas, las cinco al calor de su afición. Su último doblete con el equipo rojiblanco se remontaba al 29 de enero pasado, en el 1-4 al Salzburgo.

El Metropolitano es irreductible hasta ahora. Nada más el Elche, en la primera cita en el estadio rojiblanco de la temporada, esquivó la derrota. Nadie más. Ni el Villarreal (2-0) ni el Real Madrid (5-2), en las alturas de la clasificación; ni el Sevilla (3-0), ni Osasuna (1-0), ni el Rayo Vallecano (3-2) ni este sábado el Levante (2-1), también en Liga; ni el Eintracht Francfort (5-1) ni el Union Saint Gilloise, el pasado martes, en la Liga de Campeones (3-1).