George Russell logra la pole en el GP de Singapur y Verstappen supera a McLaren

George Russell se quedó con la pole para el Gran Premio de Singapur mientras que Max Verstappen superó a Oscar Piastri y Lando Norris, sus rivales por el título de Fórmula Uno.

Russell fue 0,182 segundos más veloz que Verstappen en la sesión de clasificación del sábado. Piastri, líder de la clasificación general, saldrá tercero, mientras que Noris, su compañero de equipo en McLaren, saldrá quinto.

Es la segunda pole del año para Russell y la primera para él y la escudería Mercedes desde el Gran Premio de Canadá en junio, el cual terminó ganando.