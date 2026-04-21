Luis Mercedes anuncia dedicatorias en categorías para torneo interno

La Liga Deportiva Mercedes anunció las dedicatorias de cada una de las categorías correspondiente a la edición número 57 del torneo de béisbol interno, que este año llevará el honor del ministro de Obras Pública y Comunicación, ingeniero Eduardo Estrella.

Luis Mercedes, presidente de la entidad que lleva su nombre, informó que la categoría Enseñanza (7-8 años) estará dedicada al veterano periodista Leo Corporán, editor deportivo del periódico El Nacional y tendrá como equipos a Víctor Mata, Onfalia Morillo, José Luis Corripio Estrada y José Luis Mendoza.

“Con estas distinciones damos inicio de manera formal a los trabajos con miras a nuestro torneo interno de béisbol que contará con la presencia de más de 400 niños, quienes estarán diseminados en las ocho categorías”, dijo Mercedes.

En tanto, la categoría Escuelita (9-10 años) tendrá como dedicatoria a Amaury Nina y le acompañarán los combinados de Kalil Haché, José Rijo, Frank Prats y Luis Bournigal. En Preparatoria (11-12 años) a Kennedy Vargas, viceministro de Deportes, estarán los equipos Juan Marichal, Cuqui Córdova, Cristóbal Marte y Albert Mena. En Pequeñas Ligas (13-14 años), en honor a José –Pío- Santana, verán acción los combinados del doctor Porfirio Rojas Nina, Pedro Martínez, Marino Pérez y Epy Guerrero.

De su lado, en la categoría Juvenil (15-16 años) y dedicado a Frank Camilo, director general de CDN Deportes, participarán los conjuntos de Manolito Jiménez, Johnny Naranjo, Franklin Mirabal y William Aish. En Infantil (17-18 años) y en reconocimiento a Alberto Rodríguez Mella, director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física (Inefi), estarán los equipos Luis Scheker Ortiz, Teresa Durán, Rafael Augusto Mercedes y Primitivo Cadete.

Mientras que en la categoría Clase A, dedicado a Héctor J. Cruz, editor deportivo del Listín Diario, estará integrado por David Ortiz, Roberto Mercedes, Julio Castro y Gustavo Rodríguez.

Por último en Softbol Masculino, en reconocimiento a Hugo López Morrobel, editor deportivo del periódico El Día, participarán las novenas de don Moisés Lembert, Luisín Mejía, Alipio Mota Nina y Lilín Díaz.