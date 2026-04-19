Yankees completan barrida al vencer 7-0 a Reales tras larga demora

Aaron Judge conectó un cuadrangular de dos carreras en la primera entrada, Ben Rice se voló la barda por cuarto juego consecutivo en la segunda y los Yankees de Nueva York vencieron 7-0 a los tambaleantes Reales de Kansas City para completar una barrida de tres juegos el domingo, tras una larga demora por lluvia.

Ryan Weathers (1-2) se recuperó luego de permitir cuatro jonrones ante los Angelinos de Los Ángeles el martes y toleró cinco imparables en siete entradas y un tercio para conseguir su primera victoria con los Yankees. El zurdo ponchó a ocho y dio una base por bolas.

Trent Grisham añadió un jonrón de tres carreras en la quinta por los Yankees, que conectaron nueve cuadrangulares en la serie y ganaron los dos últimos juegos por un pizarra combinada de 20-4, después de que sus cinco victorias anteriores se decidieran en el último turno al bate.

Después de que el inicio se retrasó 2 horas y 45 minutos, Judge le dio a Nueva York ventaja de 2-0 ante Cole Ragans (0-4) al castigar una curva al primer lanzamiento y enviarla a la malla por encima de Monument Park, en el jardín central. El batazo de 425 pies de Judge fue su sexto jonrón en ocho juegos y el quinto en la primera entrada esta temporada.

Rice abrió como primer bate por primera vez este año y puso a los Yankees arriba 4-0 al mandar una recta a las gradas del jardín derecho para un jonrón solitario. Fue su octavo cuadrangular, uno menos que Judge por el liderato del equipo, y su tercero ante un lanzador zurdo esta campaña.

Judge y Rice se convirtieron en el tercer dúo de compañeros de los Yankees con al menos ocho jonrones cada uno en los primeros 22 juegos de una temporada. Mickey Mantle y Yogi Berra lo lograron en 1956, antes de que Judge y Anthony Rizzo también consiguieran la hazaña en 2022.

El venezolano Salvador Pérez regresó a la alineación de Kansas City después de tener un inusual día de descanso el sábado y se fue de 4-0.