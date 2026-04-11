Soderstrom pega dos jonrones y los Atléticos apabullan a los Mets 11-6

Tyler Soderstrom conectó sus dos primeros jonrones de la temporada e impulsó cinco carreras el sábado, cuando los Athletics vapulearon a Kodai Senga en una victoria de 11-6 sobre los Mets de Nueva York, que atraviesan un mal momento.

Carlos Cortes conectó un jonrón de tres carreras para los Athletics, que han ganado cuatro partidos seguidos: dos contra los Yankees y dos contra los Mets en Nueva York.

Senga (0-2) permitió siete carreras en 2 2/3 entradas en la peor actuación de su carrera en las Grandes Ligas. Permitió cinco carreras en tres ocasiones en sus primeras 54 aperturas de temporada regular.

Con el bateador estrella Juan Soto en la lista de lesionados, los Mets han sido superados en el marcador por 29-9 durante una racha de cuatro derrotas consecutivas que siguió a una racha de cuatro victorias seguidas.

Soderstrom conectó un jonrón de dos carreras en la tercera entrada antes de que Cortés sacara a Senga del juego con su batazo de tres carreras.

Nueva York redujo una desventaja de seis carreras a 7-6 con jonrones de Bo Bichette, Francisco Álvarez y Jorge Polanco. Pero los Athletics anotaron cuatro carreras contra el relevista Luke Weaver en la octava entrada, cuando Shea Langeliers conectó un sencillo productor y Soderstrom mandó un cuadrangular de tres carreras al jardín derecho para su quinto partido con dos jonrones en su carrera.

Denzel Clarke y Lawrence Butler impulsaron carreras en la segunda entrada para los Athletics. Jeff McNeil, quien pasó sus primeras ocho temporadas con los Mets, conectó tres hits y tiene un registro de 5 de 9 contra su antiguo equipo en el Citi Field este fin de semana.

McNeil ha conseguido al menos dos hits en cada uno de los cuatro partidos que ha jugado esta semana en Nueva York, después de no haber logrado registrar un partido con múltiples hits en ninguno de sus primeros seis partidos como titular esta temporada.

Jacob López (1-1) permitió cinco carreras en poco más de cinco entradas para llevarse la victoria.

Bichette y Polanco conectaron sus primeros jonrones con los Mets. Bichette terminó con tres carreras impulsadas, y Brett Baty bateó un elevado de sacrificio como emergente.

Álvarez conectó un jonrón en la sexta entrada. Clarke estuvo a punto de robarle el hit en la valla del jardín central, pero la pelota rozó su guante.