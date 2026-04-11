Olson y Acuña Jr. dan H4 y los Bravos derrotan a los Guardianes

Matt Olson dio la ventaja a Atlanta con un largo jonrón de dos carreras ante Slade Cecconi en una sexta entrada de seis carreras y los Bravos vencieron a los Cleveland Guardians 11-5 el viernes por la noche en un enfrentamiento entre equipos que ocupaban el primer puesto.

Los Guardians lideraban 2-1 antes de que Ronald Acuña Jr. conectara un jonrón para empatar ante Cecconi en la sexta. Tras un sencillo de Drake Baldwin, Olson conectó el jonrón de 441 pies desde la azotea del restaurante Chop House en el jardín derecho para poner el 4-2.

El golpe fue el cuarto de la temporada para Olson. Con el lanzador derecho de Cleveland Matt Festa en el montículo, Dominic Smith conectó un sencillo impulsor antes de que Michael Harris II cerrara la entrada de seis carreras con otro jonrón de dos carreras sobre el bullpen de los Braves en el centro-derecho.

Los Braves conectaron siete hits, incluyendo tres jonrones, en la gran entrada y terminaron con 15 hits.

Cecconi (0-2) permitió cinco carreras, cuatro limpias, en siete hits en 5 1/3 entradas. Tyler Kinley (2-0) lanzó una sexta entrada perfecta para Atlanta.

Un passed ball del receptor de los Guardians, Bo Naylor, en la tercera entrada preparó un sencillo con el bate roto de Acuña que impulsó a Smith.

Smith impulsó dos carreras con tres hits.

Cleveland anotó tres carreras ante el derecho José Suárez en la octava.

Los Guardians, liderando la Central de la Liga Americana, y los Braves, liderando la División Este de la Liga Nacional, son los únicos equipos en las Grandes Ligas que no han perdido una serie.

Los Braves debutaron su uniforme azul celeste City Connect, inspirado en el aspecto del equipo en los años 80. A los aficionados se les regaló una camiseta número 3 de Dale Murphy.