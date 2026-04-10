Jonroneros hispanos

Buscando alcanzar el objetivo de lograr cuatrocientos jonrones en su carrera en liga mayor, Manny Machado disparó el pasado domingo el número 370, le faltan treinta y con salud las posibilidades que llegue a esa cantidad son positivas. Se convertirá en el décimo primer dominicano en acumular esa suma y el hispanoamericano número 17.

El primer quisqueyano en llegar a cuatrocientos cuadrangulares en grandes ligas fue Sammy Sosa en el 2001, ya había sido, dos años antes el primero en conseguir trescientos y asimismo el primero en disparar el quinientos en 2003 y el seiscientos en 2007.

Los grandes jonroneros dominicanos comenzaron a emerger en los años noventa, Sosa debutó en 1989, Manny Ramírez en 1993 y Alex Rodríguez al año siguiente. El principal toletero criollo, Albert Pujols, inició en 2001. Antes de ellos los máximos representantes nativos del batazo de cuatro bases eran los que llegaban a doscientos. Inició en el decenio de los setenta Felipe Alou que disparó 206 agregándose luego Ricardo Carty con 204. En los ochenta surgieron Pedro Guerrero y George Bell, el primero acumuló 215 y Bell se retiró en 1993 con 265. El liderato de este se mantuvo hasta que lo superó Sosa en 1998, el año de la feroz competencia con Mark McGwire. El señorío de Bell duró cinco años.

En el resto de Hispanoamérica lo ocurrido tuvo diferencias. Puerto Rico aportó el primer jonronero hispano moderno en la figura de Orlando Cepeda, llegó a trescientos en 1969. Nueve años después, en 1978, Cuba contribuye con Tani Pérez. Ambos finalizaron con 379 cuadrangulares. Andrés Galarraga es el primer venezolano con trescientos jonrones en esos niveles y se retiró faltándole uno para convertirse en el hispano que inauguraba la columna de los cuatrocientos. Ese honor le correspondió al cubano José Canseco en 1999.

Luego surgieron el venezolano Miguel Cabrera y Rafael Palmeiro de Cuba que llegaron a quinientos, Palmeiro en 2003 y Cabrera en 2021. Este fue el séptimo hispano que superaba ese número de jonrones, una lista de jugadores con orígenes en la América que habla español en la que solo él y Palmeiro no son dominicanos.