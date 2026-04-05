Aniversario 44

Este lunes 6 de abril se cumplen 44 años de la existencia de esta columna, Miniaturas del Béisbol. Desde su primera aparición en el periódico Hoy ha sido publicada en forma interrumpida, siempre de lunes a viernes.

Y cada aniversario es propicio para recordar a Max Reynoso, editor deportivo del diario Hoy en su fecha de fundación, el 11 de agosto de 1981 (el suscrito era subeditor, hasta 1987 cuando pasé al periódico Última Hora). Max, uno de los periodistas deportivos más completos que ha tenido el país, acogió mi iniciativa con beneplácito, y aquí seguimos, en el mismo afán.

Es mucho lo que ha sucedido en algo más de 4 décadas. Este domingo, por cierto, se celebró aquí el Día del Periodista, profesión que es más vocación que otro asunto, porque quien se inmiscuye en su desempeño, en el escenario dominicano, debe tener 5 empleos o actividades profesionales para sobrevivir más o menos bien.

Mi gratitud a los tantos seguidores que siempre han estado cerca.

LESIONADO

Juan Soto, la estrella de los Mets de Nueva York, se lesionó la noche del viernes en la pantorrilla derecha, mientras corría de primera a segunda. Tuvo que salir de juego y no estuvo disponible sábado y domingo. Pero volvería en cualquier momento, pues no piensan ponerlo en lista de lesionados, dijo el mánager Carlos Mendoza. El próximo juego de los Mets será este lunes ante Arizona. (OJO: Soto tiene promedio de 156 juegos por temporada, en calendario de 162, desde su debut en 2018).

De cualquier forma, los Mets jugaron buen béisbol y barrieron la serie de tres ante los locales Gigantes, en San Francisco. La victoria del domingo llegó por la vía de 5 por 2, con buen pitcheo del japonés Kodai Senga, quien tiró 5.2 innings de 5 hits, 2 carreras y 7 ponchados. Huascar Brazobán, relevista dominicano, sigue lanzando buen béisbol, hizo 4 outs en cero, ha aparecido en 5 juegos con 5.1 entradas de 2 hits solamente. Los Mets se colocan en 6-4, los Gigantes en mal comienzo con 3-7.

Por cierto, la alineación de los Gigantes tiene buena presencia de latinos: están los dominicanos Willy Adames, Rafael Devers y Jerar Encarnación como designado, más el venezolano Luis Arraez y el boricua Heliot Ramos.

BARRIDAS

Este domingo hubo varias barridas, una de ellas sorpresa.

Los Medias Blancas de Chicago le ganaron sus tres juegos a los duros Azulejos de Toronto, lo cual sorprende. El partido dominical tuvo resultado de 3 por 0, completando la barrida… Los White Sox se colocan con récord de 4-5, igual que Toronto. Vladimir Guerrero Jr. pegó su primer jonrón del año el fin de semana, tiene de 31-9, promedio en .290… Jesús Sánchez viene jugando en el bosque derecho de Toronto, batea de 23-7 para .304, con un jonrón y 4 empujadas.

Otra barrida de 3 ocurrió para los Dodgers contra los Nacionales de Washington. Los Dodgers, con 7-2, dominaron el marcador 8 por 4 en el último juego, y hubo jonrones de Shohei Ohtani, su segundo, y Teoscar Hernández, su primero. En la campaña, Ohtani tiene de 33-9 con par de jonrones, 6 empujadas. Teoscar de 29-10, promedio en .345. En la tercera base de los Dodgers estuvo Santiago Espinal, quien pegó su primer hit del año en 6 turnos.

OTRAS NOTAS DE MLB

.- Los Padres de San Diego le ganaron dos de tres a los Medias Rojas, en Boston. El domingo vencieron 8 por 6 a palos limpios, hubo jonrón de tres por Manny Machado, su 370 de por vida, y otro decisivo por Jackson Merrill en el 8vo. inning. San Diego está en 4-5, Boston muy mal inicio con 2-7. También la alineación de San Diego es casi dominicana: Ramón Laureano ahora está de primer bate, Fernando Tatis Jr. de segundo, y más adelante Miguel Andújar, Machado y también Luis Campusano, el receptor hijo de padre dominicano (nacido en Augusta, Georgia)… El equipo también presentó al receptor Freddy Fermín, venezolano.

.- El lanzador Edward Cabrera llegó a los Cachorros de Chicago en enero pasado desde los Marlins en un cambio por 3 novatos. El resultado ha sido muy positivo, pues Cabrera ya tiene dos salidas sin permitir libertades. El pasado lunes debutó con 6 ceros de 1 hit ante los Angelinos, y este domingo repitió la dosis con 5.2 innings de 1 hit, pero dio 5 bases por bolas. El primero y único hit se lo dieron abriendo el 6to, y más adelante lo relevaron porque había concedido 5 bases por bolas y 97 pitcheos. Chicago ganó 1 por 0 a Cleveland, pues del otro lado el iniciador Slade Ceccone aceptó también 1 hit en 6 entradas. Ahora, Cabrera, nativo de Santiago, tiene 11.2 innings de dos hits y 9 ponchados, sin carreras.