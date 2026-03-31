Jonroneros 2026, ¿quién dará más?

Para empezar, uno se pregunta cómo será la temporada 2026 de Grandes Ligas para los jonroneros, esos que ahora han puesto de moda pasar de los 50 jonrones.

Hace poco tiempo, llegar a los 50 se puso bien difícil, pero en la pasada campaña lo hicieron Cal Raleigh (Seattle) con 60, Kyle Schwarber se apareció con 56, Shohei Ohtani produjo 55 y Aaron Judge se metió en el grupo con 53. El venezolano Eugenio Suárez casi llega al disparar 49.

¿Qué pasará con ellos este año? Parece evidente que el espíritu competitivo va en aumento, y es probable que a partir de ahora esos señores reciban un “mayor cuidado”. De hecho, mientras Judge se anotó par de jonrones en dos de sus tres primeros juegos y Schwarber uno, se iban en blanco Ohtani y Raleigh.

Claro que el factor jonrón en el juego de pelota está relacionado con la responsabilidad de cada jugador, y a veces quién es el siguiente bateador en la alineación. Usted tiene a tipos como Ohtani y Judge, que son candidatos a sacar pelotas en cualquier turno, pero no así con Juan Soto,que tiene otro enfoque en su juego.

Veamos, entonces, algunos de los dominicanos, lo que hicieron en 2025 y cómo se proyectan para esta campaña.

SOTO: El segundo bate de los Mets tiene ahora a Bo Bichette para protegerlo, pero Bichette no tiene el poder que mete miedo de Pete Alonso, quien era tercer bate el año pasado. Soto viene de una actuación de 43 jonrones, segunda vez en su carrera que pasa de los 40. Pero uno piensa que Soto nunca va pensando en el jonrón, más que todo le interesa el juego global, hacer contacto, coger su base por bolas, hace trabajar al pitcher, y por eso su OBP siempre es alto (.417) y OPS en .948)… Algunos opinan que Soto pudiera alcanzar los 50, pero eso no será tan fácil tomando en cuenta su cuota de responsabilidad en el equipo, no solo es el mejor pagado, también es la estrella de los Mets, y eso tiene su peso. Este año, lo suyo será siempre “mover el juego”, a como dé lugar, y eso pudiera restarle cuadrangulares. ¿Se entiende eso?

JUNIOR CAMINERO: El joven antesalista de Tampa Bay dio 45 provocando la sorpresa de todos, por cierto muy agradable. El jugó provisionalmente en el George Steinbrenner Field (hogar de entrenamientos de los Yanquis), mientras arreglaban el Tropicana Field, afectado por un huracán en el invierno del 2024.

Pero sus 45 jonrones no fueron en ese parque, pegó solo 22 allí y 23 en la ruta, aunque vale decir que las dimensiones de los dos parques son prácticamente similares. En el Steinbrenner Field las medidas hacia los jardines con .318-408 y 314 de left a center, y en el Tropicana 315-404 -322 en la misma dirección.

Dato importante es que su promedio de bateo fue de .260 con un OBP muy bajo de .311, más 125 ponches recibidos en el plano negativo. Y aunque tenga más experiencia, no está claro que volverá por los predios de los 40.

VLADIMIR GUERRERO JR: Hace 4 años, en 2021, Vladimir pegó 48 jonrones, siendo co-líder de la Liga Americana, compartido con el venezolano Salvador Pérez. Sin embargo, Vladi no ha vuelto por esos predios, en el 2024 llegó a los 30 y en 2025 se quedó en solo 23. ¿Qué debe hacer la primera base de Toronto?. Me luce que tiene el poder, y, de acuerdo a algunos expertos, solo debe trabajar en la revisión del “ángulo de su swing” para que vuelvan los jonrones. Es posible que en estos haya razón porque la velocidad de su bate está ahí, y eso lo ve todo el mundo.

Del resto hay poco qué decir pues la mayoría ha perdido el camino de los jonrones, excepto Rafael Devers que pegó 35 en una temporada dividida entre Boston y Gigantes. Y la gente sigue esperando el regreso de Fernando Tatis jr. al grupo de los 40, lo cual hizo en 2021 con 42 (el mismo año de Vladimir jr.).Todos los demás son candidatos a los 20 y pico.

RECULANDO: Oh, ahora tenemos que el secretario general del COD , Luis Chanlatte, retiró su renuncia a la CTA y retorna a los trabajos con miras a los Juegos Centroamericanos. Este martes fue a las oficinas del Comité Organizador y se tomó un jugo de guanábana con el jefe José Monegro, y todo bien. El hombre reculó en grande, lo cual es un revés para él pues solo le tomó 48 horas dejar sus palabras sin efecto. Con esa actitud solo pierde él. ¿Qué pasó ahí?