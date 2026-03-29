Springer, Okamoto y Sánchez jonronean y Azulejos barren serie a los Atléticos

George Springer conectó el 64to. jonrón de apertura de su carrera, Kazuma Okamoto la sacó del parque por primera vez en las Grandes Ligas y los Azulejos de Toronto vencieron el domingo 5-2 a los Atléticos para completar una barrida de tres juegos.

El dominicano Jesús Sánchez añadió un jonrón de dos carreras, el primero con Toronto. Los campeones defensores de la Liga Americana barrieron 11 series la temporada pasada, una menos que Milwaukee y Seattle, que lideraron las Grandes Ligas.

Max Muncy conectó un jonrón de dos carreras por los Atléticos, uno de los cinco hits para los visitantes.

El abridor de Toronto, Eric Lauer (1-0), permitió dos carreras y tres hits en 5 1/3 entradas. Dio una base por bolas y ponchó a nueve.

Jeff Hoffman cerró el juego para su primer salvamento. Hoffman desperdició el salvamento en el juego inaugural de la temporada el viernes, cuando permitió un jonrón que empató el partido a Shea Langeliers en la novena entrada.

Por los Azulejos, el dominicano canadiense Vladimir Guerrero Jr. de 4-2.