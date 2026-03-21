Ronny Mauricio: expectativas, Mets y regreso a LIDOM

Por primera vez desde 2023, Ronny Mauricio llegó a los entrenamientos primaverales de los Mets de Nueva York en plenitud física. El MVP de los Tigres del Licey en la temporada 2022-23 arriba con grandes expectativas para la campaña de 2026.

"Llegué ready, al cien por ciento físicamente, que era lo que desde hace rato quería. Tengo buenas expectativas: seguir positivo y estar listo para lo que necesite el equipo", expresó.

Mauricio, quien bateó .319 con un jonrón, cinco remolcadas y un OPS de .920 en 32 turnos oficiales durante el spring training, comenzará el año en ligas menores. Sin embargo, el antesalista dominicano se mantiene en el roster de 40 y es una pieza de profundidad que puede aportar a la causa de los Mets, que presentan un núcleo fortalecido con las integraciones de Freddy Peralta, Marcus Semien, Luis Robert Jr. y Devin Williams.

"Queremos un campeonato, y si se quiere ganar, hay que tener a los mejores jugadores. El equipo se ve mejor, se siente bien la vibra y estamos muy bien conectados", resaltó Ronny.

Durante los entrenamientos, Mauricio ha podido trabajar de cerca con el dirigente azul, Gilbert Gómez, quien fue nombrado coach de Grandes Ligas por los Mets.

"Ya tenemos una muy buena relación y esto nos ayudará a seguir conectándonos mejor. Estará como coach de primera base y podré trabajar con él para mejorar mi corrido de bases y otras cosas", señaló.

Mauricio se uniformó con los Tigres del Licey por cuarta vez en su carrera la temporada pasada. Conectó dos jonrones y remolcó diez carreras, incluyendo un cuadrangular para dejar en el terreno al rival, a pesar de que el equipo no logró clasificar por primera vez desde la temporada 2020-21.

"Jugar para el Licey me enorgullece. Portar esa camiseta y dar el cien por ciento en ese terreno en Dominicana es especial. No fue nuestra mejor temporada, pero peleamos y siempre se aprende de los momentos malos. Además, siempre hay un nuevo octubre; estaremos ready cuando lleguemos ahí de nuevo", señaló.

El jugador de 26 años finalizó con un mensaje claro para todos los fanáticos de los Tigres del Licey:

"Siempre hay planes de estar en LIDOM. Cada vez que tenga la oportunidad, allá estaré", concluyó.