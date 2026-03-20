El Power Ranking de Bateadores de MLB para 2026: Cuatro dominicanos tienen un espacio dentro de él

El talento de los bateadores dominicanos se mostró durante la temporada 2025 y en varios encuentros del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Por eso, no parece sorpresa que cuatro quisqueyanos estén en el Power Ranking de Bateadores para el inicio de la campaña 2026, listado que fue realizado con la opinión de 14 escritores de Major League Baseball (MLB).

El mejor posicionado es Juan Soto, que fue situado en el puesto número tres y viene de protagonizar una campaña que combinó velocidad y poder.

En total disparó 43 vuela cercas, se estafó un total de 38 bases y tuvo tiempo para culminar como tercero en la votación para el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

“La Fiera”, como es conocido, disputará su segunda temporada como jugador de los Mets de Nueva York y parece tener como tarea iniciar a toda máquina desde el primer día, algo que le faltó en el calendario pasado.

Vladimir Guerrero Jr. ocupa la posición cuatro.

El primera base tiene una tarea pendiente: volver a disparar 30 bambinazos o más. No obstante, los 23 del año pasado no fueron malos y más cuando se observa la línea ofensiva que colocó: .292/.381/.467.

Además, Guerrero Jr. viene de ser un eje importante en aquella llegada de los Azulejos de Toronto a la Serie Mundial 2025.

No fue parte de esa escuadra que emocionó a todo un país, pero no se puede tachar el talento que ha mostrado constantemente José Ramírez con la camiseta de los Guardianes de Cleveland.

En la lista aparece como número nueve y frente a él tiene cuatro metas para cumplir en 2026 que elevarían su listón de competidor nato aún más alto: con 15 jonrones llegará a 300, con 13 bases robadas alcanzará las 300, con dos dobles atraparía los 400 y con 51 impulsadas llegaría a 1,000.

Junior Caminero tiene un empate en el puesto número diez con Nick Kurtz. La “Máxima” empalmó 45 jonrones y remolcó 110 carreras en 2025.

Caminero es el protagonista de un poder inmenso y todo luce indicar que podrá trasladar ese poderío hasta el Tropicana Field, estadio a donde volverán los Rays después de jugar todo 2025 en el Steinbrenner Field de Florida.

El resto del listado está compuesto por el reinante JMV de la Liga Nacional Shohei Othani, que es el número uno y lideró las Grandes Ligas en 2025 en anotadas, bases alcanzadas, OBP y OPS.

Aaron Judge, JMV de la Liga Americana, es el segundo. Judge se fue para la calle en 53 ocasiones y tuvo tiempo para remolcar 114 carreras y llegar a base a través de 124 bases por bolas.

De quinto está Cal Raleigh, receptor de los Marineros de Seattle, que sorprendió a los seguidores del juego después de empalmar un total de 60 jonrones.

Le sigue Kyle Schwarber, el bateador zurdo que sacó la pelota del parque en 56 ocasiones, remolcó 132 carreras y concluyó en el puesto dos por JMV de la Liga Nacional.

De séptimo está Ronald Acuña Jr. (Bravos de Atlanta) y octavo Bobby Witt Jr. (Reales de Kansas City).