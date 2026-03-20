Cinco dominicanos abrirán en el Día Inaugural de MLB

Cinco lanzadores dominicanos tendrán la responsabilidad de subir al montículo como abridores en el primer partido de sus respectivos equipos durante el Día Inaugural de las Grandes Ligas.

Se trata de Freddy Peralta (Milwaukee), José Soriano (Angels), Cristopher Sánchez (Filadelfia), Luis Severino (Oakland) y Sandy Alcántara (Miami).

De este grupo, tres vienen de participar en el recién concluido Clásico Mundial de Béisbol. Sánchez, Severino y Alcántara formaron parte de la rotación del conjunto dominicano.

Las aperturas

Sánchez viene de una temporada dominante, en la que finalizó segundo en la votación al premio Cy Young de la Liga Nacional, solo por detrás de Paul Skenes. En 202 entradas lanzó para una efectividad de 2.50 y ponchó a 212 bateadores. El zurdo se medirá a la alineación de Texas y al derecho Nathan Eovaldi.

Peralta llega a esta jornada tras haber sido abridor en Días Inaugurales consecutivos con Milwaukee en 2024 y 2025, enfrentando en ambas ocasiones a equipos de Nueva York. Cayó ante los Yankees el año pasado, pero en 2024 dominó a los Mets, permitiendo un hit y ponchando a ocho en seis entradas. En su historial en esta fecha suma 11 episodios, con tres carreras limpias permitidas y 16 ponches. Esta vez enfrentará a Paul Skenes y a la ofensiva de Pittsburgh.

Soriano recibirá su primera oportunidad como abridor en un Día Inaugural, luego de completar una campaña de 31 aperturas en 2025. El derecho tuvo buenos resultados ante Houston la temporada pasada, permitiendo apenas una carrera en 13.2 entradas en dos salidas. Además, se convertirá en el noveno lanzador distinto en abrir por los Angels en las últimas 10 temporadas.

Severino volverá a asumir esta responsabilidad por primera vez desde 2018, cuando lo hizo con los Yanquis de Nueva York. Ahora, con Oakland, también marcará un hecho particular: será el primer abridor del equipo en un Día Inaugural desde Kendall Graveman (2017-2018). El derecho se medirá a Kevin Gausman y a los Azulejos de Toronto.

En Miami, los Marlins volverán a confiar en Alcántara, quien abrirá por sexta vez en las últimas siete temporadas. Con esto, amplía un récord de la franquicia: ningún otro lanzador ha iniciado más de tres juegos inaugurales, marca que comparten Josh Beckett (2003-2005) y Josh Johnson (2010-2012). El dominicano enfrentará al zurdo Kyle Freeland y a los Rockies de Colorado.

Otros pitchers

Más allá de la presencia dominicana, el Día Inaugural de las Grandes Ligas también estará marcado por la presencia de varios de los principales brazos del béisbol actual. Equipos como los Yanquis de Nueva York, que ahora cuentan con Max Fried como su abridor, encabezan una jornada donde el protagonismo del pitcheo será evidente desde el primer lanzamiento. A él se mide Logan Webb (San Francisco).

La cartelera también presenta Tarik Skubal (Detroit), San Diego no ha oficializado. De igual forma, lanzadores como Zac Gallen (Arizona) y Yoshinobou Yamamoto(Dodgers), Shane Smith (White Sox), Jacob Misiorowski (Milwaukee).

En conjunto, el grupo de abridores del primer día asume Cade Cavalli (Washington) y Matthew Boyd (Chicago).