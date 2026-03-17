El Arepazo

La frase la dijo Luis Alfredo Álvarez, comentarista venezolano de ESPN, cuando Daniel Palencia hizo el último out del juego, un ponche de película ante Roman Anthony.

Venezuela se proclamó campeón inédito del Clásico Mundial de Béisbol, y ahora son cuatro los titulares, uniéndose a Japón (3), Estados Unidos y Dominicana con 1. Venezuela lo hizo en forma espectacular: ganó tres de sus cuatro juegos de la serie regular, con solo una derrota de 5-8 ante Dominicana.

Luego, en semifinal venció a Italia 4-2, y fueron a esta final ante Estados Unidos sin ser favoritos. Pero Eduardo Rodríguez, el pitcher zurdo, dominó a USA en forma brillante, y los norteamericanos tan solo tuvieron un batazo relevante en todo el juego: un jonrón de dos vueltas de Bryce Harper ante Andrés Machado que empató el marcador a dos en el octavo.

Pero, en la parte de arriba del noveno, llegó un doble de Eugenio Suárez que remolcó la vuelta de la diferencia y, antes de eso, hubo par de carreras con elevado de sacrificio de Maikel García y jonronazo de Wilyer Abreu.

Venezuela estuvo más unida que todos, y el mánager Omar López, que había sido campeón invernal en Venezuela hace dos meses, se salió con la suya. Sorprendió a todos y es el campeón.

(Y lo hicieron sin Nicolás Maduro, preso en una cárcel de Nueva York, y nadie sabe si vio el juego en la TV).

Opinión de Joselín Rodríguez Conde

Recibo este día dos opiniones sobre la actuación de Dominicana en el clásico de béisbol. Una de Joselin Rodríguez Conde: deportista, empresario, abogado, miembro del Comité Permanente del Pabellón de la Fama y profundo conocedor del deporte. Veamos lo que nos dice:

“La palabra mágica y sabia para la convivencia humana es respeto. Donde hay respeto hay disciplina, orden y, sobre todo, hay paz.

“Por este razonamiento esencial en la vida civilizada del hombre, me permito evaluar la significación histórica del Clásico Mundial de Béisbol para la República Dominicana.

1.º Dominicana pudo conformar una extraordinaria selección de peloteros de Grandes Ligas. Una selección que causó la admiración de todo ser viviente vinculado al béisbol.

2.º La entrega y agresividad de nuestros peloteros estrellas quedó patente con los deslizamientos en el plato de Vladimir Guerrero Jr. y Juan Soto.

3.º El bateo y el pitcheo del equipo dominicano fue una realidad feliz durante el discurrir del clásico, con excepción del bateo en el juego contra EUA.

4.º El pronóstico del resultado del juego entre EUA y Dominicana fue de que sería muy cerrado, y prácticamente adelantaría la final del clásico.

5.º La fanaticada de Rep. Dominicana se adueñó del Play de Miami y mostró, con especial particularidad, su gran entusiasmo.

6.º El resultado final del partido fue de 2-1, como habían pronosticado los cronistas y programas deportivos locales de mayor calidad y a nivel internacional.

Por todas esas consideraciones, la actuación de Rep. Dominicana es histórica y sobresaliente; muestra hasta la saciedad que, en materia de béisbol, nuestro país es una genuina potencia mundial. Asimismo, esta actuación sobresaliente ha promovido extraordinariamente a la Rep. Dominicana a nivel universal donde se juegue béisbol. Sin lugar a dudas somos la segunda potencia, creando y fabricando beisbolistas de alta calidad; beisbolistas superestrellas de las Grandes Ligas.

Estoy muy orgulloso de mi nacionalidad dominicana, y mi respeto y admiración a la selección de béisbol dominicana, dirigida por otro grande: Albert Pujols.

Mi reconocimiento especial a Nelson Cruz y a todas las superestrellas encabezadas por Juan Marichal, Pedro Martínez, David Ortiz, Adrián Beltré y Vladimir Guerrero padre. En mis 85 años de edad, nunca había visto a mi pueblo tan unido como mostraron en este Clásico Mundial”.

Escribe Leovigildo Ramírez

Buenas tardes, Héctor:

“Mi nombre es Leovigildo Samuel Ramírez Jiménez, vivo en Pennsylvania desde hace 17 años y soy fanático de los Mets, de Juan Soto, y estuve analizando el equipo dominicano en el Clásico.

Siento que ustedes y nosotros, la próxima vez que se seleccione un equipo para participar en un Clásico, busquen en realidad un estratega que tenga experiencia, que pueda tomar decisiones a tiempo, que dirija bien, que controle el corrido de bases de sus equipos, que les hable a sus jugadores antes de un juego como lo fue ese del domingo con el as Mr. Skenes, y que reclame a los árbitros con respeto cuando tomen decisiones erróneas.

Busquen a alguien que tenga un buen staff que le aporte y que dirija bien, porque fue vergonzoso eso del 7.º inning cuando no se tomó una decisión buscando un corredor teniendo a Junior Lake en la banca y se perdió; qué indignación. Mi recomendación, ya que usted es alguien a quien leen los que toman decisiones: búsquense a alguien parecido a Felipe Alou, Tony Peña o alguien así con experiencia.

Nunca más pongan ni a Mr. Nelson Cruz ni a Albert Pujols en ese equipo. Ese era el único juego que necesitaba coaching, los otros no; fueron una maquinaria de bateo, y los supuestos a gerenciar el equipo se perdieron por falta de capacidad o miedo, o por no tener un mal feeling o una mal vista para acciones de trabajos futuros. No dejen sus decisiones de país en manos de personas que todavía no están capacitadas para ser gerentes de selecciones premium de jugadores del país en un clásico como este.

Me gustaría que publicara esto en su columna; no me importa lo que piensen los demás, esa es la realidad. En nuestro país, como acá en USA, debe acabarse el darles posiciones a las personas por amistad. Búsquense un mánager, ya sea de aquí o de allá, contratado la próxima vez que tengan un clásico; a alguien con experiencia. Mira qué bien el Sr. López, mira qué bien el Sr. Yadier Molina, mira qué bien Mr. Rosa de USA.

Bendiciones en Cristo”.

Notas finales

- Revisando los juegos de este martes en los entrenamientos, parece que solo Junior Caminero se integró de inmediato a su equipo, Tampa Bay, fallando tres turnos. Los demás todavía andan por las nubes, en sus respectivos aviones. Se fue el Clásico, ahora seguimos con las Grandes Ligas, que empiezan en breves días.

Hectorj.cruz@listindiario.com

hjcbeisbol@hotmail.com