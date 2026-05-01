Michael Ramírez y Kenny De León protagonizarán un combate de invictos en RD

Los boxeadores dominicanos Michael “La Fiera” Ramírez y Kenny “Choco” De León se declararon listos para el combate que protagonizarán el sábado 9 de este mes en el Coliseo de Boxeo Carlos “Teo” Cruz.

Ambos prospectos han desarrollado sus carreras sin mayores traumas, derrotando a todos sus rivales, para conservar récords inmaculados, en los que la palabra “derrota” no existe.

Sin embargo, para uno de los dos el récord invicto desaparecerá cuando se enfrenten el nueve de este mes en el marco de una cartelera internacional organizada por las empresas Shuan Boxing Promotion & Biyu Promotion, al menos se produzca un empate.

“La Fiera” Ramírez, quien presenta foja de 23-0, con 17 triunfos por la vía del nocaut, ha prometido terminar la pelea antes del décimo asalto, distancia a la que ha sido pactado el enfrentamiento.

“El Choco” De León también tiene la seguridad de que el pleito se definirá por nocaut, pero con un resultado diferente al que espera y desea su rival.

“La Fiera Ramírez será una víctima más en mi carrera como boxeador profesional”, planteó De León.

Sin embargo, Ramírez se mostró confiado con su preparación y no dudó en reiterar su contundente pronóstico de cara al esperado combate.

“Conozco a mi rival, sé lo que trae, pero tengo la veteranía, la fuerza y el empuje para noquearlo. Esta pelea no pasará del tercer asalto”, afirmó con determinación “La Fiera” Ramírez.

El combate forma parte de una gran cartelera que reunirá destacados talentos nacionales e internacionales en una noche que promete emociones de principio a fin y mantener al público al filo de sus asientos.

La promotora Bélgica Peña calificó este enfrentamiento como uno de los más electrizantes de la velada, donde Feudri Franco y el mexicano Mauro Perales ocupan el turno estelar de la noche, exhortando a los fanáticos del boxeo a darse cita y ser testigos de duelos que podrían robarse todo el espectáculo.