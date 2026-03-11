Dominicana vence a Venezuela y se cita con Corea en cuartos de final

Durante tres horas el país tuvo una sola pantalla. Y en ella, la República Dominicana proyectó la mejor escena de la noche: vencer a Venezuela y quedarse con el Grupo D del Clásico Mundial 2026.

Con un lleno total en el loanDepot Park de Miami, casa de los Marlins, y también frente a la pantalla gigante que instaló la Alcaldía del Distrito Nacional en el Malecón de Santo Domingo, los jugadores dominicanos cumplieron la misión: se desquitaron de “los chamos” con una victoria 7-5.

Con el corazón en las manos y el jugador de la victoria en el plato, Salvador Pérez conectó un rodado a la tercera que terminó en doble matanza y cerró el encuentro.

Elvis Alvarado apagó un incendio que había armado en la novena Abner Uribe… con las bases llenas sin out, entró y solo permitió una de las que heredó.

Al compás de cuatro jonrones y una ofensiva apabullante, la selección nacional también se quedó con el mejor récord de la llave, con cuatro victorias sin derrotas.

Fernando Tatis Jr., Ketel Marte, Juan Soto y Vladimir Guerrero Jr. conectaron sendos cuadrangulares para liderar el ataque criollo.

Con el partido aún por la mínima (4-3), “El Niño” desapareció la pelota por el jardín izquierdo con dos corredores en los senderos. Ese jonrón también se convirtió en histórico, ya que por primera vez la selección dominicana alcanzó 40 carreras anotadas en un Clásico Mundial. Su mayor cantidad previamente había sido en 2013, cuando totalizó 36.

La República Dominicana se medirá este viernes a las 6:30 P.m. ante Corea del Sur, mientras que Venezuela se verá vs. Japón y Yoshinobu Yamamoto. Ese encuentro sería el sábado a las 8:00 de la noche. Quien supere esa fase enfrentaría al ganador entre Estados Unidos y Canadá.