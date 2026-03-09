El más dominante

El triunfo de República Dominicana 10 por 1 ante Israel le otorga un invicto de 3-0. Pudieran estar igual otros países, como Japón, Cuba, Estados Unidos o Puerto Rico, pero cuando metemos manos a los números nos topamos con una realidad muy favorable. ¿De qué trata?

Que los dominicanos dominan el Clásico Mundial de Béisbol en las estadísticas colectivas, y aparecen entre los primeros cinco lugares en los principales renglones.

PROMEDIO DE BATEO: Está en 4to. lugar con .319, renglón dominado por Italia con .348, Venezuela .347 y México .338.

JONRONES: Los dominicanos dominan fácil con 9, produciendo 3 en el primer juego, 4 en el segundo y otros dos ayer. Entre ellos, Junior Caminero y Oneil Cruz tienen dos cada uno, y en forma unitaria han pegado de jonrón Austin Wells, Vladimir Guerrero Jr., Juan Soto, Julio Rodríguez y Fernando Tatis Jr., su grand slam ante Israel.

OBP: Los Estados Unidos dominan con .490, y en segundo lugar aparecen los dominicanos con .488. Luego están Italia .444 y Japón .443.

OPS: Dominicana es líder con un alto 1,180, y sorpresivamente Italia es segundo con 1,140. Eso significa que los italianos tienen aspiraciones, si es que pueden clasificar. Ellos tienen juego ante Estados Unidos este martes y vs. México el miércoles, cerrando el calendario.

CARRERAS ANOTADAS: Las 34 de los dominicanos ocupan el primer lugar, con dos juegos de 12 y las 10 de ayer. En segundo lugar está Corea con 28.

PITCHEO: Hasta el lunes, la mejor efectividad la presenta Puerto Rico con 0.95, luego están México 1.20, Canadá 1.50, Dominicana 1.80 y finalmente Venezuela 1.96 (no incluye su juego del lunes).

En el pitcheo dominicano existe el siguiente resumen: 25 innings lanzados, solo han permitido 16 hits y han ponchado 30. Los abridores han permitido 5 carreras en 10.1 innings, el relevo 0 carrera en 14.2 entradas, impresionante.

Desde luego, esos números pudieran bajar, en todo sentido, a partir de este miércoles cuando enfrenten a rivales de consideración. Porque los tres que han visto hasta ahora tienen béisbol de menor calidad, como Nicaragua, Holanda e Israel. Los próximos tres rivales serán Venezuela, y luego Corea o Japón, dependiendo del resultado ante los venezolanos.

EL JUEGO: El partido ante Israel fue un triunfo fácil, como los dos anteriores. En el segundo inning llegó el tablazo de cuatro vueltas por Tatis Jr., y para el cuarto inning el marcador estaba 6-1, sin regreso.

El pitcheo de Brayan Bello fue brillante en 5 innings; en el cuarto permitió el primer hit, un jonrón solitario por Spencer Horwitz, jugador que es nacido en el estado de Maryland, Estados Unidos, y tiene ascendencia israelí. Él ha jugado Liga Mayor con Toronto y el año pasado con los Piratas.

Bello tiró 5 entradas de 1 carrera, 7 ponches. También lanzaron, en el relevo, Gregory Soto, Carlos Estévez, Wandy Peralta y Seranthony Domínguez, un inning para cada uno.

En total, el pitcheo dominicano ponchó 13, en dominio absoluto. Israel pegó otro hit, totalizando dos.

El tiempo de juego fue de 2 horas 47 minutos, asistencia de 28,728 por ser mediodía y día laborable.

Los dominicanos no tienen actividad este martes, de nuevo a descansar y prepararse para su partido de mañana. Está anunciado Sandy Alcántara, y no hay mucha precisión sobre el pitcheo venezolano.

OTRAS NOTAS DEL CLÁSICO. Parece que los Tigres de Detroit decidieron aclarar el panorama del zurdo Tarik Skubal y dijeron que el hombre no regresa para lo que resta de actividad en el Clásico. Estados Unidos lo quería para la semifinal o la final, pero luce que “no se va a poder”. Alguien hizo el chiste de que el manager de Detroit, A.J. Hinch, sufrió la embestida de la tropa RD aquí y le cogió miedo. ¿Será cierto eso?

El manager de Israel en el Clásico es Brad Ausmus, el mismo hombre que es coach de la banca con los Yanquis de Nueva York, es decir, asistente de Aaron Boone.

El manager Albert Pujols y su cuerpo de coaches se han manejado muy bien dando chance de la banca, pero no solo en el último tercio. Por ejemplo, este lunes tuvieron de titulares al receptor Agustín Ramírez, quien pegó un doble; Carlos Santana en la inicial y Oneil Cruz en el jardín central en lugar de Julio Rodríguez. También Junior Lake jugó el bosque derecho en la parte final, y así todos se mantienen contentos.

El coro de los fanáticos dominicanos luego del partido fue “queremos a los venezolanos”. La pista está súper caliente, pero que nadie tenga miedo. La seguridad en los estadios de MLB (y el Clásico) es muy cerrada, y nadie se sale de sus casillas, no importa lo contento que esté (por aquello del mucho alcohol).