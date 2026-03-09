Corea avanza a cuartos de final con las carreras necesarias para decidir el desempate

Bo Gyeong Moon conectó un jonrón de dos carreras y remolcó cuatro carreras, pero fue Hyun Min Ahn quien se convirtió en el héroe en la novena entrada, mientras Corea avanzaba a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol el lunes con una victoria por 7-2 sobre Australia en el Tokyo Dome.

Corea (2-2), como subcampeona del Grupo C detrás de Japón (3-0), se enfrentará ahora al ganador del Grupo D el viernes en Miami.

Al final, Corea necesitaba todas sus carreras el lunes. Debido a que la victoria creó un empate a tres bandas en el Grupo C entre Corea, Australia y Taipéi Chino, el desempate de coeficiente de carreras entró en vigor, otorgando a Corea un pase a cuartos de final en función del número de carreras anotadas y outs defensivos acumulados. En otras palabras, si Corea hubiera ganado por menos de cinco carreras en nueve entradas, Australia habría avanzado a pesar de la derrota.

Eso hizo que el sacrificio de Ahn volara en la parte alta de la novena entrada en el momento más importante del partido.

Moon puso a Corea por delante con un jonrón de dos carreras de 430 pies en la segunda entrada ante el abridor australiano Lachlan Wells. Corea añadió dos carreras más en la tercera entrada cuando Jahmai Jones y Jung Hoo Lee abrieron la entrada con dobles consecutivos, y luego Moon siguió con un doble propio para impulsar a Lee. Moon no había terminado, ya que impulsó una quinta carrera para Corea con un sencillo impulsor en la quinta, que fue su undécima carrera impulsada, líder en la Clásica. Do Yeong Kim impulsó la sexta carrera para Corea con un sencillo al otro lado del campo con dos outs.

Aun así, no se decidió nada.

Pero en la novena, un tiro erróneo del campocorto australiano Jarryd Dale en un intento de out forzado tras una jugada de Lee puso corredores en primera y tercera con un out, preparando el fly de sacrificio de Ahn que resultó decisivo para Corea.

Hasta la octava, Robbie Glendinning había sido responsable de la única carrera australiana con un jonrón solitario para abrir la quinta. Pero un sencillo impulsor con un out de Travis Bazzana, con Australia con sus últimos cinco outs, redujo la ventaja de Corea a 6-2. Sin embargo, Australia no pudo montar una remontada sostenida, en parte gracias a tres dobles jugadas convertidas por Corea. Siete lanzadores coreanos dispersaron a 11 corredores en base (cinco hits, cinco bases por bolas, un bateador golpeado), sin que Australia pudiera aprovecharlo.

Sin embargo, no todo fueron buenas noticias para Corea. El lanzador zurdo Ju Young Son fue retirado por una aparente lesión durante sus calentamientos al inicio del tercer y fue sustituido por el diestro Kyung-Eun Noh, que lanzó dos entradas sin permitir carreras.