Pujols y RD tras bajar a Japón y Estados Unidos de su pedestal en el Clásico Mundial

Si hay una selección capaz de evitar que se repita una final Japón contra Estados Unidos en el Clásico Mundial, esa es la de la República Dominicana.

A la caza de su primer campeonato en el torneo cumbre del béisbol internacional, después de su única consagración en 2013, los dominicanos presumen de un plantel que incluyen a seis peloteros que figuraron dentro de los 10 primeros en el voto MVP el año pasado: Juan Soto, Fernando Tatis Jr., Julio Rodríguez, Junior Caminero, Jeremy Peña y Geraldo Perdomo.

El roster también incluye a Vladimir Guerrero Jr., Ketel Marte y el capitán Manny Machado. La rotación abridora cuenta con Sandy Alcántara —ganador de un Cy Young en 2022— y Cristopher Sánchez. Pese a las ausencias de Jhoan Durán y Bryan Abreu, el bullpen dispone de Carlos Estévez y Camilo Doval, quien acumulan más de 200 salvados entre ambos en las mayores.

Maniobrar tanta calidad podría aturdir a cualquier mánager. Tal es el desafío de Albert Pujols, el hombre con esa responsabilidad.

“Puede ser un dolor de cabeza porque tienes tanto talento. Uno desea poder complacer a todos”, comentó Pujols, el cuarto en la lista histórica de jonrones en las Grandes Ligas y con cita segura para ser exaltado al Salón de la Fama en 2028. “República Dominicana ha sido bendecida con tanto talento”.

Ese talento entró en ebullición la noche del martes en Santo Domingo al desatar una ofensiva de 19 hits, con tres jonrones, al vapulear 12-4 a los Tigres de Detroit en un fogueo.

“Hicieron un show, y eso es lo que nosotros queremos hacer el resto del torneo”, afirmó Pujols.

Con la consigna del “Plátano Power”, los dominicanos se proclamaron campeones de la edición de 2013, hasta ahora el único equipo que ha podido coronarse invicto (8-0) en la historia del certamen.

Recuperar el descaro de aquel equipo es el objetivo en el torneo que se disputará entre el 5 y 17 de marzo.

“Se trata de representar a República Dominicana”, dijo Pujols. “Lo hemos hecho a lo largo de nuestras carreras, pero esta vez el mundo entero estará mirando, especialmente nuestro país. Nuestra meta es llevarles ese campeonato”.

el recuerdo de miami

La sexta edición del Clásico llega con el recuerdo de la memorable final de Miami hace tres años, cuando el astro japonés Shohei Ohtani se encargó del último acto al ponchar al toletero estadounidense Mike Trout.

Fue un final de película que elevó el perfil y popularidad del Clásico.

Ohtani regresa con Japón, pero se limitará a batear. Trout no entró en la convocatoria de Estados Unidos tras no recibir una póliza de seguro médico, algo que fue una cruz para varios otros participantes.

En teoría, una nueva final Japón-Estados Unidos en Miami no asombraría a nadie.

Los 20 países participantes han sido repartidos en dos ciudades de Estados Unidos (Houston y Miami), además de Tokio en Japón y San Juan en Puerto Rico, repartidos en cuatro grupos de cinco equipos en la primera ronda. Los dos primeros de cada llave avanzarán a los cuartos de final.

El duelo entre Australia y Taiwán levantará el telón el jueves en el Tokyo Dome, escenario de un grupo que completan Corea del Sur, la República Checa y Japón. Los dos equipos que superen ese sector enfrentarán a los dos primeros de la llave que República Dominicana, Venezuela, Nicaragua, Israel y Países Bajos animarán en Miami.

Estados Unidos jugará en Houston, teniendo a México, Brasil, Gran Bretaña e Italia como rivales. Los dos mejores irán contra líderes del grupo de San Juan que saldrán entre Puerto Rico, Cuba, Colombia, Panamá y Canadá).

supremacía japonesa

Japón ambiciona su cuarta corona y convertirse en el primer conjunto que repite en el trono tras las consagraciones de 2006 y 2009. Estados Unidos se coronó en 2017.

Ohtani y Yoshinobu Yamamoto tienen cierta experiencia revalidando títulos, pues formaron parte de los Dodgers de Los Ángeles que el año pasado lograron ser los primeros en repetir el campeonato de la Serie Mundial desde los tres ganados al hilo por los Yankees de Nueva York en 1998, 1999 y 2000.

“Volver a ser campeones, es el único objetivo que nos planteamos”, manifestó Yamamoto, MVP del último Clásico de Otoño

Yamamoto será el abridor de Japón a la hora de su debut contra Taiwan el viernes.

Los Ángeles le permitió representar a Japón tras una campaña de 2025 en la que cubrió 211 innings, incluyendo la postemporada.

“Los Dodgers comprenden lo grande que es el Clásico en Japón”, dijo Yamamoto.

lanzadores de lujo en EE.UU.

Las aspiraciones estadounidenses se apuntalan con un elenco de lanzadores encabezados por los más recientes ganadores del Cy Young en ambos circuitos: Paul Skenes y Tarik Skubal. También cuenta con el relevista Mason Miller, y un orden ofensivo que incluyen a Aaron Judge, Bryce Harper, Cal Raleigh, Kyle Schwarber y Bobby Witt Jr.

Será el primer Clásico para Judge, quien viene de obtener el tercer MVP de su carrera como capitán de los Yankees.

“Vengo a este torneo con la intención de salir campeón, pero no es solo por eso”, dijo Judge. “Me toca representar a Estados Unidos, el país más grande del mundo”.

Logan Webb abrirá por Estados Unidos en el debut contra Brasil el viernes, seguido por Skubal el sábado ante Gran Bretaña y Skenes frente a México el lunes.

Skubal, sin embargo, realizará una solitaria apertura y luego se reincorporará a la pretemporada con los Tigres.

Los pitchers no pueden excederse de 65 lanzamientos en la primera ronda, de 80 en cuartos de final y 95 en una semifinal o final. Si pasa de los 50 lanzamientos en una salida, no podrá competir en los siguientes cuatro días. De lanzar más de 30, no podrá subir el montículo al día siguiente. Y nadie podrá lanzar en tres días sucesivos.

“Son los controles que hay tomar en cuenta por la preparación con miras al día inaugural de la temporada regular de las mayores”, dijo Mark DeRosa, el piloto de Estados Unidos.

seguros

La antesala del Clásico fue marcada por el ruido de los seguros que dieron al traste con la participación de Francisco Lindor y Carlos Correa con Puerto Rico y de José Altuve con Venezuela.

El torneo es copropiedad de las Grandes Ligas de Béisbol y la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas de Béisbol, y el seguro lo proporciona National Financial Partners, que se puso más rígido tras las graves lesiones sufridas por Altuve y el puertorriqueño Edwin Díaz en la anterior edición.

Cuando supo que la falta de seguro le impedía ir con Venezuela, el relevista José Alvarado se expresó indignado al ser entrevistado por el medio digital El Extrabase.

“Esto es una m... Yo hablo por el hambre que tenía de volver a competir con el nombre de mi país en el pecho, porque ese es un sueño que todo niño sueña”, señaló. “Esta situación es una m... y el seguro es una c...”.