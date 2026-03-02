Junior Lake remplaza a Johan Rojas en el equipo dominicano para el Clásico

El jardinero dominicano Junior Lake ocupará la posición vacante dejada por Johan Rojas, quien fue retirado del roster dominicano para el Clásico Mundial de Beisbol.

La información fue ofrecida por Nelson Cruz, gerente general del equipo, en rueda de prensa este lunes en el Estadio Quisqueya.

Nelson Cruz, gerente general del equipo dominicano de béisbol, confirmó la salida del roster de Rojas. Cruz dijo que la razón son "temas personales" de los que el pelotero podrá hablar en los próximos días.

Lake viene de ser un jugador determinante para los Leones del Escogido en la liga dominicana, al punto de ayudarlos a conseguir su bicampeonato y una corona de la Serie del Caribe.

"Entendemos que es un jugador que ha demostrado la pasión con la cual juega el juego, nos identifica, entendemos que es uno de los mejores sino el mejor jugador en la liga dominicana en los últimos 8 años, ha sido consistente en todos los niveles en que ha participado, incluyendo México", dijo Cruz en la rueda de prensa.

El gerente del equipo dijo que fue una decisión en la que buscaron cuál sería la mejor opción ya que se trata de un puesto en el roster que tiene un rol muy especifico.

Cruz dijo que hablaron con jugadores de condiciones similares a las de Rojas para incluirlos, pero que estos no estaban disponibles ya que buscaban un puesto en los entrenamientos de Grandes Ligas.

Este lunes el equipo dominicano entrena por primera vez en República Dominicana y mañana tendrá comenzará una serie de dos partidos ante los Tigres de Detroit en Santo Domingo.

Johan Rojas no jugó en el partido de hoy de los Phillies de Filadelfia y no se conocen hasta el momento las razones de su ausencia el domingo en los entrenamientos del equipo.

Ayer, sin embargo, sí jugó en la pretemporada del equipo de Filadelfia, agotando dos turnos.

Llegada a rd

El equipo dominicano aterrizó esta tarde, a la 1:36 minutos, en el Aeropuerto Las Américas de Santo Domingo, desde donde se trasladaron a un hotel del centro de la capital.

A las 5:00 llegaron al Estadio Quisqueya para su primera práctica en territorio dominicano.

Este martes, a las 7:00 PM tienen previsto el primer choque ante los Tigres de Detroit.

El equipo nacional debuta el viernes en el torneo frente a Nicaragua. Para ese encuentro ya fue anunciado el zurdo Cristopher Sánchez como abridor.

El domingo será el segundo encuentro ante Países Bajos y el lunes 9 ante Israel.

El equipo dominicano cerrará sus compromisos del grupo D el día miércoles ante Venezuela.